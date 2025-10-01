Tragedia en Corrientes: dos hombres murieron electrocutados en una obra en construcción

Dos trabajadores murieron y otros dos resultaron heridos tras sufrir una descarga eléctrica en una obra en construcción de la localidad correntina de Santa Lucía. La tragedia se registró alrededor de las 19:50 del martes en la intersección de la Ruta provincial N°27 y Avenida Alfonsín.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fatal accidente ocurrió cuando los obreros trabajaban en la instalación de canaletas de desagüe. Se presume que el andamio metálico sobre el que se encontraban hizo contacto con un tendido eléctrico, provocando la descarga.

Las víctimas y la investigación en curso

Los trabajadores fallecidos fueron identificados como David Alejandro Oviedo, de 29 años, y Luis Alfredo Cáceres, de 36. Sus cuerpos quedaron a disposición de la Justicia.

En el mismo hecho, otras dos personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas de inmediato, aunque no se precisó la gravedad de sus cuadros.

En el lugar de la tragedia intervino personal de la Comisaría de Santa Lucía, junto a peritos de Goya, para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas exactas del siniestro.