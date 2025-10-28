A 17 días de la desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja de jubilados que salió desde Comodoro Rivadavia para realizar una escapada romántica, las autoridades de Chubut incorporaron al operativo de búsqueda un helicóptero, drones subterráneos con la capacidad de obtener imágenes con alta complejidad, y caballos criollos para el rastrillaje de la zona. En ese sentido, el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, indicó que, más allá del hallazgo de la camioneta, no hubo novedades.

“La denuncia se hizo el martes por la tarde; la realizó la hija de Juana. El único dato cierto que tenía es que estaba en una relación reciente con un tal ‘Beto’", recordó el ministro provincial al hablar de lo ocurrido el 11 de octubre pasado, la última vez que se los vio. "Las cámaras captan cuando la camioneta llega a la vivienda de Juana, ahí pernocta y luego cuando se van del domicilio hasta salir por Caleta Córdova”, precisó.

Ya son cuatro las personas desaparecidas en Chubut: las autoridades ahora buscan a Héctor Omar Carrasco y Luciano Emanuel Vivar

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En diálogo con el sitio ADN Sur, Iturrioz comentó que una vecina de la mujer señaló que le habían dicho que iban a pasar el fin de semana a la localidad de Camarones y regresar el lunes 13, versión que fue confirmada por una amiga de Juana. Sin embargo, como no regresó, su hija Aldana presentó la denuncia y cinco días después los investigadores hallaron el vehículo abandonado y atascado en el barro, en el área de Cañadón Visser y Rocas Coloradas.

“No había ningún vestigio de violencia; incluso múltiples elementos: agua, alimentos, una carpa. Estaba incluso la cartera de Juana, con sus documentos y dinero en efectivo", continuó diciendo el funcionario. También se refirió acerca de la hipótesis de "un robo que habrían sufrido y salió mal" y afirmó que “surgió de un llamado a la línea 134 de Nación, donde puede comunicarse cualquier persona", que es investigado por la fiscal del caso, Fabiola López.

"Dijo que estaba en Rocas Coloradas, y que había un grupo de personas que andaban robando a transeúntes por la zona. Que le habían intentado robarle a él y que ellos habrían atentado contra la vida de Pedro y Juana, y le habían robado la camioneta”, precisó. Por este motivo se abrió una causa por homicidio y otra por la presunta "desaparición accidental" que podrían haber sufrido al perderse en el lugar.

Para el titular de la cartera de Seguridad chubutense, a excepción de ese llamado anónimo, "nada hacía presumir un hecho violento". Además, manifestó que a pesar de la cantidad de días y de los efectivos, brigadistas y voluntarios trabajando en la zona para ubicarlos, “no se ha tenido ni un solo indicio de presencia humana”.

Cómo sigue la búsqueda de Pedro y Juana en Chubut

Por otro lado, Iturrioz señaló que para el operativo se consiguieron drones "que buscan formas humanas" y pueden obtener imágenes de zonas poco accesibles. También contó que se continúan inspeccionando sumideros en la zona, debido a la posibilidad de que la pareja haya caído en alguno de ellos al caminar por el terreno, aunque tampoco hubo novedades.

En tanto, Gabriela Kreder, hija de Pedro, también se expresó acerca de las hipótesis sobre el caso de su padre y su novia, a quien conoce desde hace poco tiempo porque la relación es reciente. "Primero se puso el foco en la búsqueda de personas creyendo que ellos habían llegado hasta ahí", analizó.

En esa línea, dijo en un reportaje a A24 que la familia mantiene las esperanzas de dar con algún rastro que permita encontrarlos: “Conseguimos una persona que muy amablemente nos va a facilitar los caballos. Seguimos con las expectativas de que aparezca una pista para encontrar a papá y a Juana".

“De momento habían solicitado seis caballos, y un rescatista que llegó desde Neuquén trajo su propio animal, así que serían siete. Hay gente que se ofreció para colaborar con más animales”, agregó acerca del operativo que involucra a más de cien personas, entre ellos rescatistas que cuentan con canes especializados para buscar personas en lugares áridos y amplios.

Acerca sobre lo que ella cree que ocurrió con su padre y su pareja, sostuvo: "La camioneta no pudo llegar hasta ahí de forma voluntaria. Mi papá nunca se hubiese metido en ese lugar. Para mí los interceptaron y como ahí no hay cámaras, ni nada, es una zona en la que puede pasar cualquier cosa y es tierra de nadie".

FP / EM