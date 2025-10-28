Confirmaron el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional oficializó este martes la continuidad del bono extraordinario de hasta 70 mil pesos que recibirán en noviembre los jubilados y pensionados. La medida fue establecida a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

El beneficio alcanza a quienes perciben haberes del sistema previsional administrado por la ANSeS, y se complementa con el incremento del 2,1% que el organismo había anunciado días atrás, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC.

Con estas actualizaciones, los montos a cobrar en noviembre quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.052,70 más el bono de $70.000, totalizando $403.052,70. Jubilación máxima: $2.241.129,34. Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 más bono de $70.000, total $336.442,16. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 más bono de $70.000, total $303.136,88.

El bono busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo de los haberes frente a la inflación, mientras el Gobierno avanza con la transición hacia el nuevo esquema de movilidad jubilatoria previsto para 2026.

En desarrollo...

LT