La producción industrial en noviembre registró la quinta caída interanual consecutiva, según FIEL

La industria registró una caída de 6,1% interanual, la quinta consecutiva desde julio, de acuerdo con datos preliminares del Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación FIEL. Con este resultado, el sector acumula en los primeros once meses de 2025 un retroceso del 0,5% frente al mismo período del año pasado.

El dato positivo es que creció 0,4% mensual, luego del avance de 0,6% de octubre. Según el informe, “los indicadores que permiten evaluar la continuidad de la fase han interrumpido su deterioro en septiembre”, en un contexto en el que la industria permanece en recesión desde febrero, pero con una caída “menor al promedio de las once recesiones industriales desde 1980”, de acuerdo al IPI de FIEL.

Desde la consultora explicaron que noviembre fue “un mes corto en términos de actividad por la presencia de feriados”, ya que tuvo “dos días menos que noviembre de 2024 y cuatro menos que octubre pasado”, una situación que impactó de manera directa en los niveles de producción y en los despachos de varios rubros clave.

Entre los sectores industriales líderes, la producción de minerales no metálicos logró la mayor mejora interanual (6,5%). En este segmento, FIEL señaló que “las ventas de cemento tuvieron una caída determinada por el retroceso de los despachos en bolsa”, que no logró ser compensada por “la mejora de las ventas a granel, las que sostienen avances desde comienzos de año”.

También mostró un desempeño levemente positivo la producción de alimentos y bebidas (3,3%), aunque con fuertes diferencias internas. Según el informe, el resultado “combinó un aumento en la producción de alimentos con un retroceso en la de bebidas”.

Dentro del rubro alimenticio, la faena vacuna “encadenó cinco meses de contracción, dando indicios de un tránsito a un ciclo de recomposición de rodeos”, mientras que la faena porcina “acumula un trimestre de crecimiento en la comparación interanual”. En bebidas, en cambio, se registró “un fuerte retroceso en la producción de gaseosas, aguas y jugos”, junto con una contracción persistente en la elaboración de cervezas.

Rubros en caída

La caída más profunda del mes se observó en la industria automotriz. FIEL destacó que el sector “conjugó una muy marcada contracción en la producción de vehículos —acumula cinco meses en retroceso— con una más moderada merma en la de utilitarios”. En ese contexto, tanto las ventas mayoristas como los patentamientos “mostraron un retroceso, interrumpiendo más de quince meses de mejora en la comparación interanual”. A esto se sumó una nueva caída de las exportaciones, explicada por “una contracción de los envíos a Brasil”.

Acumulado en el año

En el acumulado de los primeros once meses del año, el informe muestra un panorama más heterogéneo. La producción de minerales no metálicos “continúa sosteniendo la mejora, acumulando un alza del 6,5%”, seguida por alimentos y bebidas, con un avance del 3,3%. También se ubican en terreno positivo la refinación de petróleo, las industrias metálicas básicas y los insumos textiles. En el extremo opuesto, la automotriz acumula una caída del 1,1%, mientras que químicos y plásticos (-9,5%) y metalmecánica (-3,1%) aparecen como los principales aportantes a la contracción global.

Desde el punto de vista del tipo de bienes producidos, FIEL señaló que los bienes de capital “acumulan el mayor crecimiento, que alcanza 5,2%”, mientras que los bienes de consumo durable “registran una caída de 5,6% en los primeros once meses”.