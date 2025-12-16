La UIA alertó por el freno productivo y la pérdida de empleos tras la reunión con Caputo

La Unión Industrial Argentina (UIA) publicó en las últimas horas un comunicado en el que analizó el desempeño de la actividad industrial y del empleo al cierre de 2025. El documento fue abordado durante la última reunión de Junta Directiva del año y refleja un escenario complejo para el sector.

El comunicado repasa la situación de la industria en el tramo final del año, marcado por una actividad amesetada, pérdida de puestos de trabajo y dificultades para sostener la producción en determinados sectores.

En el texto, la entidad destacó el próximo debate legislativo sobre la modernización laboral, para el cual presentó diversas propuestas, y remarcó la necesidad de avanzar en una reforma tributaria (con foco en las PyMEs) orientada a reducir el costo argentino y mejorar la competitividad frente a la competencia externa.

El uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre según el INDEC

Antes de la reunión de la Junta Directiva, el presidente de la entidad, Martín Rappallini y miembros del Consejo Directivo mantuvieron un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.

Los dirigentes y los funcionarios intercambiaron diagnósticos sobre los principales problemas de la industria y analizaron posibles medidas para afrontar un escenario desafiante de cara a 2026. Además, acordaron sostener una agenda de trabajo conjunta. La semana anterior, Rappallini también se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Al respecto, Caputo publicó lo siguiente en su cuenta de X: "Reunión con Martín Rappallini y la cúpula de la UIA. Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión. Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva".

El encuentro se realizó en medio del debate parlamentario sobre la modificación de las leyes laborales, impulsadas por la administración de Javier Milei.

El balance del año

En el balance del año, la UIA señaló que la actividad industrial durante 2025 estuvo atravesada por una dinámica productiva débil y heterogénea entre sectores, con un impacto negativo en el empleo formal. En septiembre se perdieron 4.303 puestos de trabajo y, en los primeros nueve meses del año, la caída acumulada alcanzó los 21.190 empleos.

Si bien los industriales valoraron como avances la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal, el comunicado advirtió sobre la necesidad de profundizar medidas que faciliten el acceso al crédito y reduzcan la elevada presión fiscal que enfrenta la producción de bienes transables, que compiten en condiciones desiguales con el resto del mundo.

Finalmente, la UIA subrayó la relevancia del inminente tratamiento en el Congreso del proyecto de modernización laboral, al que consideró un paso clave para comenzar a revertir las dificultades estructurales en la generación de empleo registrado, luego de más de una década sin crecimiento. La iniciativa apunta a reducir la litigiosidad, otorgar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal, ejes centrales para el desarrollo industrial y su cadena de valor.

Hace 15 años que no se crea empleo registrado en la Argentina según la UIA

Días atrás, el presidente de la UIA defendió la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional al asegurar que “apunta a generar empleo y a reducir la litigiosidad”, dos problemas estructurales que, según advirtió, condicionan desde hace años el desarrollo productivo del país.

En ese marco, expresó una fuerte preocupación por el freno de la actividad industrial y por la pérdida de competitividad en un año que definió como “de transición”.

Rappallini analizó la propuesta de cambios en la legislación laboral, la coyuntura económica y las perspectivas de inflación y tipo de cambio para el próximo año. En ese sentido, remarccó la urgencia de avanzar en una modernización del marco regulatorio y en políticas que permitan reactivar la producción. “Hace más de 15 años que en la Argentina no se genera empleo registrado. Eso muestra la profundidad del problema”, señaló al ser entrevistado en Radio Rivadavia.

FN