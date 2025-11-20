La actividad industrial registró en octubre una caída del 5,3% interanual y dejó de acumular crecimiento en los primeros diez meses del año en comparación con el mismo período de 2024, de acuerdo con el el informe preliminar del Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la Fundación FIEL.

Aunque en términos desestacionalizados la producción mostró un leve "impasse" en la caída con un avance mensual del 0,3%, el panorama general continúa siendo contractivo. Desde el inicio de esta fase en febrero pasado, el sector acumula un retroceso anual del 8,9%.

El informe de FIEL destaca una marcada heterogeneidad entre las distintas ramas de la actividad industrial durante octubre.

El mejor registro de actividad lo volvió a mostrar el sector de Minerales no Metálicos. Dentro de este rubro, los despachos de cemento evidenciaron un marcado avance impulsado por las entregas a granel, las cuales mantienen una mejora sostenida desde principios de año. Por el contrario, el cemento en bolsa sufrió un ligero retroceso, incluso en un contexto de baja en los costos de construcción.

Otro sector destacado fue Alimentos y Bebidas, que logró un nuevo avance interanual, posicionando su nivel de actividad en lo más alto de la serie histórica para un mes de octubre. La faena vacuna volvió a caer, mientras que la porcina y aviar registraron nuevos avances, al igual que la producción lechera.

La Industria Automotriz arrastró a la baja al promedio general, sufriendo una contracción en la producción de automóviles por cuarto mes consecutivo. Si bien la producción de utilitarios acumula un trimestre de mejora tras el receso invernal, no fue suficiente para compensar la balanza. Las ventas mayoristas y los envíos a concesionarias de vehículos nacionales cayeron, sumado a que las exportaciones encadenan cuatro meses de contracción, afectadas principalmente por la reducción de envíos a Brasil.

Por su parte, la producción Metalmecánica encadenó tres meses de caída interanual. El informe subraya un dato crítico: afectada por problemas de competitividad, a fines de octubre se anunció el cese de operaciones de una de las firmas autopartistas más importantes del sector.

Finalmente, el sector de Químicos y Plásticos registró una nueva caída interanual. Esto se debió al retroceso en la producción de jabones, detergentes y neumáticos, sumado a una parada programada en una planta de agroquímicos en Bahía Blanca para inversiones.

En cuanto al tipo de bienes, los Bienes de Capital lideran el crecimiento acumulado con un 7%, seguidos por los Bienes de Consumo no Durable (+2,6%). En la vereda opuesta, los Bienes de Consumo Durable son los más castigados, con una caída del 4,1% en lo que va del año, seguidos por los Bienes de Uso Intermedio (-1,6%).

Una Recesión Acelerada

El índice de difusión de la actividad tuvo un nuevo recorte en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde el comienzo de la fase recesiva. Durante el trimestre de "turbulencias financieras y cambiarias" (agosto, septiembre y octubre), más del 60% de la industria registró un retroceso en comparación con el año anterior.

FIEL advierte que la recesión actual muestra un ritmo de contracción mayor en sus primeros ocho meses comparado con episodios anteriores que resultaron ser prolongados.

"La industria cerrará el año en caída, mientras se espera comiencen a perfilarse los sectores líderes para 2026. Expectativas por oportunidades y desafíos para la industria derivados del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU", concluye el documento.

LM