En diálogo con Canal E, Sergio Delapiere, productor yerbatero, alertó que la actividad atraviesa una de sus peores crisis por la fuerte caída del precio de la hoja verde y el aumento sostenido de los costos.

La industria yerbatera cerró 2025 con un escenario crítico para los productores primarios. A diferencia de otros sectores que lograron sortear el año con mejores resultados, la yerba mate enfrenta una combinación explosiva: costos en alza y precios en caída. “El problema de los yerbateros no fue tanto el aumento de costos, sino la caída del 100% del valor del producto”, explicó Delapiere.

Según detalló, el valor de la hoja verde sufrió un derrumbe histórico. “Tuvimos un traslado de la riqueza yerbatera hacia la industria”, afirmó, al remarcar que los secaderos y molinos continúan operando con normalidad, pero pagando mucho menos que años atrás.

Actualmente, “el kilo de hoja hoy se está vendiendo entre 265 y 280 pesos puesto en secadero”, mientras que hace dos años superaba los 460 pesos. El dato más alarmante es que “el costo de producción se sitúa en 420 pesos por kilo”, lo que deja al productor trabajando a pérdida.

Producción a pérdida y abandono de tareas clave

Frente a este panorama, muchos productores continúan cosechando por necesidad. “Los productores están trabajando porque no les queda otro remedio”, sostuvo Delapiere. La consecuencia directa es el ajuste dentro de las chacras: menos personal, menos labores culturales y menor inversión en fertilización.

“Hoy trabajan a pérdida”, resumió, al describir cómo el aumento del gasoil y otros insumos obligó a reducir tareas básicas. En el caso de productores medianos y grandes con plantaciones nuevas, los costos son algo más bajos, lo que les permite sostener la actividad, aunque sin grandes márgenes.

La cosecha, que se reinició el 1° de diciembre, avanza lentamente. “Ha empezado muy tímidamente, con muchos productores esperando que mejoren los precios”, señaló.

Stock, consumo y una salida posible

Para que los precios repunten, Delapiere fue claro: “Tiene que haber una merma en los stocks de la industria”. La estrategia que impulsan desde el sector es reducir la cosecha para equilibrar oferta y demanda. “Estamos proponiendo que no cosechen toda su yerba, que cosechen parcialmente”, explicó.

Sobre el consumo, aclaró que la baja fue leve. “La merma en el consumo es mínima”, pero denunció que la industria trasladó la competencia de precios en góndola al eslabón más débil. “Le pagan menos al productor y con eso compiten en las góndolas”, concluyó.

