El riesgo país de Argentina, medido por el banco de inversión JP Morgan, se situó este jueves 18 de diciembre de 2025 en torno a los 568 puntos básicos, según los datos suministrados por Rava Bursátil. Esta cifra refleja una estabilización del indicador luego de que, en las jornadas previas, perforara el piso de las 560 unidades, alcanzando niveles mínimos que no se registraban desde julio de 2018.

El descenso acumulado en la última semana responde principalmente a la recepción positiva de los inversores ante el anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre un nuevo esquema de bandas cambiarias que se ajustarán por inflación a partir de 2026 y una estrategia reforzada para la compra de divisas.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con la información actualizada de Rava Bursátil, el riesgo país registró durante la jornada de hoy un valor de 568 puntos, tras haber tocado un mínimo intradiario de 556 puntos. El índice, que mide el diferencial de tasa entre los bonos soberanos argentinos y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, muestra una leve corrección al alza respecto al cierre anterior de 569 unidades, pero mantiene una compresión significativa si se compara con los valores superiores a los 600 puntos observados a inicios de mes.

Riesgo país jueves 18 de diciembre

Este comportamiento coincide con una jornada de relativa calma en los mercados internacionales, donde los activos argentinos operaron con cautela mientras el mercado local procesaba los últimos anuncios de política monetaria.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el riesgo país ha experimentado una trayectoria descendente marcada por hitos de política económica. El viernes 12 de diciembre, el indicador cerró en 624 puntos básicos, consolidando un piso que se mantenía estable desde mediados de noviembre tras una exitosa licitación del Tesoro que despejó dudas sobre los vencimientos de deuda a corto plazo.

A partir del lunes 15 de diciembre, el índice inició un desplome del 5,4% en una sola jornada, situándose en los 590 puntos. Este movimiento fue gatillado por el comunicado del BCRA que estableció que "a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec".

Hacia la mitad de la semana, la tendencia bajista se profundizó, llevando al indicador a perforar los 560 puntos este miércoles 17 de diciembre. El índice llegó a tocar los 555 puntos básicos por la mañana, un valor que no se veía desde hace más de siete años, impulsado por el "anuncio que hizo el BCRA esta semana", el cual funcionó como el catalizador para que el indicador comprimiera casi 70 puntos desde el cierre del viernes previo.

Qué es el Riesgo País

El riesgo país es un índice económico elaborado por el banco JP Morgan que busca medir la probabilidad de que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default). Técnicamente conocido como Emerging Markets Bond Index (EMBI), este indicador cuantifica la diferencia entre el rendimiento de los bonos en dólares emitidos por un país emergente y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran el activo "libre de riesgo" en el mercado global.

Desde octubre de 2025, la metodología de seguimiento para la Argentina sufrió un cambio relevante al ser excluida del índice EMBI+, que ofrecía actualizaciones en tiempo real. Actualmente, la deuda argentina se integra en el EMBI Global Diversified (EMBIGD), un índice con requisitos de elegibilidad más amplios pero cuya actualización de precios se realiza generalmente al cierre de cada jornada.

La importancia de este número radica en que define el costo de financiamiento para el país: cuanto más alto es el riesgo país, mayor es el interés que Argentina debería pagar para endeudarse en los mercados internacionales. Un nivel cercano a los 500 puntos básicos es interpretado por los analistas como una señal de mayor confianza crediticia, acercando al país a la posibilidad de retornar a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar sus compromisos.