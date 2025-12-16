YPF buscará financiamiento por USD 12.500 millones vía el JP Morgan para su proyecto de GNL

YPF se prepara para un 2026 de profundización de sus proyectos más ambiciosos. El presidente y CEO, Horacio Marín, confirmó que la compañía está a días de cerrar el ingreso de sus socios internacionales para el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y que, inmediatamente después, activará la búsqueda de fondos en Wall Street. El ejecutivo adelantó que la próxima semana comenzará el proceso con el JP Morgan para estructurar el financiamiento de la obra que cambiará la matriz exportadora argentina.

Desde la semana próxima, el banco estadounidense comenzará una ronda de consultas con más de 200 bancos para empezar el project finance de los 12 millones de toneladas. Fuentes allegadas a la operación confirmaron que el objetivo es levantar USD 12.500 millones. Este monto corresponde a la primera fase del proyecto (dos barcos licuefactores), que requiere cubrir el 70% de la inversión total mediante deuda, mientras que el resto será aporte de capital de los socios.

La hoja de ruta es: primero se firmará el ingreso de Adnoc, la petrolera estatal de Abu Dabi, mientras que espera el ingreso de un reemplazante para Shell, que estaba en el esquema original de la iniciativa pero decidió poner en pausa su participación. En la torre de Puerto Madero aseguran que ya negocian con un "super major" para ocupar ese lugar y escalar el proyecto de 12 a 18 millones de toneladas anuales (MTPA).

YPF está en tratativas con una empresa del exterior para su ingreso al proyecto. El objetivo es lograr que Argentina exporte entre 40.000 y 50.000 millones de dólares a partir de 2030. Para ello, si se concreta esta expansión a 18 MTPA, el financiamiento total a estructurar por el consorcio bancario liderado por JP Morgan ascendería a unos USD 17.000 millones.

Blindaje financiero ante la caída del barril

Con el barril de crudo perforando los USD 59, las alarmas se encendieron en el sector y se proyecta que el 2026 puede haber inestabilidad en el commodity, precio clave para que Vaca Muerta atraviese el año. Por eso, YPF diseñó una estrategia de "blindaje" mediante la gestión de su portafolio. Marín aseguró que con la venta “inesperada” de Profertil la empresa mayoritaria estatal generó reserva de liquidez ante la volatilidad de los precios.

"Eso nos sirve para tener una solidez de millones de dólares ante posibles crisis de precios del año que viene", argumentó Marín. Esta operación, sumada a la venta del yacimiento convencional Manantiales Behr, le permitió a la compañía hacerse de una caja de USD 1.100 millones.

La lógica es financiera y operativa: "Si hay una baja de precio de petróleo muy profunda, no queremos parar la actividad, porque para 2027 se habla de un aumento". Marín explicó que, en un escenario de precios bajos, los costos de servicios también descienden, lo que permite perforar más barato si se tiene el cash disponible: "Sale más barato los pozos porque las empresas de servicio pasan a cobrar menos. Le vamos a generar más valor a los accionistas".

Inversión récord en 2026

Pese al escenario de precios deprimidos, YPF proyecta un 2026 expansivo. La compañía desembolsará USD 6.000 millones, un 20% más que este año, focalizados casi exclusivamente en el shale oil. Ante la consulta de PERFIL, Marín aseguró que el financiamiento para este plan de inversiones "está asegurado", despejando dudas sobre la capacidad de ejecución.

La productividad en Vaca Muerta mejoró sustancialmente: "Más del 31% de mejora en fractura y más de 25% en perforación", detalló el CEO. Esto permite alcanzar los objetivos de producción con menos equipos En cuanto a la evacuación, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanza a buen ritmo. "Está más del 45% realizado. Vamos en tiempo y forma", afirmó Marín. La proyección es que para enero de 2027, Argentina esté exportando por esa vía "más de 180.000 barriles", escalando a 360.000 a los seis meses y alcanzando los 550.000 barriles para 2028.

Nueva cara para el retail

En paralelo al upstream, YPF lanzará una renovación de su red de estaciones. Marín confirmó una alianza estratégica con McDonald's para las estaciones YPF Black. "Vamos a salir con McDonald's en las premium", adelantó. Además, se implementará un formato low cost denominado "Refiplus by YPF" para zonas remotas, buscando mejorar la rentabilidad y el servicio en áreas de menor densidad.

