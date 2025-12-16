El riesgo país de Argentina, medido por el índice EMBI+ del banco de inversión JP Morgan, registró este martes 16 de diciembre de 2025 un fuerte descenso, perforando el piso simbólico de los 600 puntos básicos. Esta significativa caída lo ubicó en su nivel más bajo desde enero de este año y el registro más bajo de la actual administración.

El mercado reaccionó favorablemente a los recientes anuncios del Banco Central, que modificó el esquema de actualización de las bandas cambiarias para que se ajusten por inflación a partir de enero, en un esfuerzo por ofrecer mayor previsibilidad.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El Riesgo País de Argentina, elaborado por JP Morgan, finalizó la jornada de este martes 16 de diciembre en 561 puntos básicos, según reportó el sitio Rava Bursátil.

Subieron bonos y cayó el riesgo país tras los anuncios del Gobierno sobre las bandas cambiarias y reservas

Riesgo país martes 16 de diciembre

Este valor representa el mínimo alcanzado desde enero de 2025 y se acerca al registro más bajo observado en la era de Gobierno actual. La cotización implicó una significativa compresión del indicador, impulsada por un repunte en los bonos soberanos argentinos en dólares.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La tendencia del Riesgo País en la última semana ha sido marcadamente bajista, con una aceleración de la caída en las últimas 48 horas tras los anuncios del Banco Central.

Al cierre del viernes 12 de diciembre, el indicador se había ubicado en 624 puntos básicos, cediendo terreno tras la suba registrada el día anterior. Este valor reflejaba una cautela del mercado tras el dato de inflación de noviembre, que fue del 2,5%, y el resultado de la licitación del nuevo bono en dólares, el Bonar 2029N.

El lunes 15 de diciembre, el indicador se encontraba en 629 puntos básicos, manteniendo una tendencia alcista, lo que había impulsado al Gobierno a lanzar "un plan de compra de reservas para que quiebre el piso de 600 puntos". Sin embargo, el anuncio del BCRA sobre la actualización del esquema de bandas cambiarias por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero provocó un cambio de ánimo en el mercado.

La consecuencia fue una caída de 5,4% el martes 16 de diciembre, que lo llevó a perforar los 600 puntos y finalizar la jornada en 561 unidades, tocando su menor nivel desde enero. Esta baja del indicador, que en lo que va de diciembre acumulaba una caída de 72 puntos o 11,1%, fue leída por el mercado como una señal de previsibilidad a largo plazo y un esfuerzo del Gobierno por cumplir con uno de los pedidos del FMI y de Wall Street.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador clave que mide la confianza de los inversores en la economía de un país y, fundamentalmente, la probabilidad de que este caiga en default o incumplimiento de pago de su deuda.

El indicador en Argentina es elaborado por el banco de inversión estadounidense JP Morgan y técnicamente se denomina EMBI+ (Emerging Bond Index Plus). Este índice se actualiza con frecuencia y expresa el sobrerrendimiento que los bonos de deuda de un país emergente, como Argentina, deben pagar por encima de lo que rinden los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro de EE. UU. son considerados la "tasa libre de riesgo" en los mercados internacionales.

Cuanto más elevado es el valor del Riesgo País, peor es la calificación y mayor será la tasa de interés que los emisores de deuda (gobiernos nacionales, provinciales, municipales y empresas privadas) deberán pagar para obtener financiamiento en los mercados internacionales. Por ejemplo, países con economías estables y menor riesgo, como Brasil o México, suelen moverse en un rango promedio de entre 200 y 400 puntos, lo que subraya la relevancia de la reciente caída para Argentina.