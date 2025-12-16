martes 16 de diciembre de 2025
Suben bonos en dólares y baja el riesgo país tras los cambios en las bandas del dólar

El índice que elabora el JP Morgan perforó los 600 puntos luego de que el Banco Central informara el nuevo método de actualización de las bandas y un programa de acumulación de reservas.

Wall Street | CEDOC

Los bonos en dólares muestran alzas de hasta el 2% en Wall Street, mientras que el riesgo país perfora los 600 puntos este martes 16 de diciembre.

Los bonos que más suben son GD35D (+2,4%), AL35D (+1,9%) y AL41D (1,9%). En ese contexto, el riesgo país cae 50 puntos con respecto a la jornada anterior, ubicándose en los 573 puntos, el valor más bajo desde junio de este año.

En cuanto a los ADRs de empresas argentinas en Wall Street, el panel está teñido de rojo con bajas encabezadas por Telecom Argentina (-5,3%), Central Puerto (-4,7%) y Cresud (-4,4%).

En la plaza loca, las bajas superan ampliamente a las alzas. Las primeras son lideradas por Cresud (-3,5%), Telecom (-3,3%) y Central Puerto (-2,7%).

En desarrollo...

