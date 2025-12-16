Suben bonos en dólares y baja el riesgo país tras los cambios en las bandas del dólar

Los bonos en dólares muestran alzas de hasta el 2% en Wall Street, mientras que el riesgo país perfora los 600 puntos este martes 16 de diciembre.

Los bonos que más suben son GD35D (+2,4%), AL35D (+1,9%) y AL41D (1,9%). En ese contexto, el riesgo país cae 50 puntos con respecto a la jornada anterior, ubicándose en los 573 puntos, el valor más bajo desde junio de este año.

En cuanto a los ADRs de empresas argentinas en Wall Street, el panel está teñido de rojo con bajas encabezadas por Telecom Argentina (-5,3%), Central Puerto (-4,7%) y Cresud (-4,4%).

En la plaza loca, las bajas superan ampliamente a las alzas. Las primeras son lideradas por Cresud (-3,5%), Telecom (-3,3%) y Central Puerto (-2,7%).

En desarrollo...