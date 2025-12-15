Balance de la emisión del Bonar 29: “No hubo nada de inversiones exteriores, fue todo inversiones locales”

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, analizó la reciente licitación del Bonar 2029, el uso del repo con bancos internacionales y las perspectivas para el riesgo país.

Lionel Fernández contextualizó la operación financiera del Gobierno: “El Toto intentó emitir deuda para pagar justamente la deuda que tiene que pagar el 9 de enero, de todos los bonares y todos los globales”.

Cuáles son los títulos más relevantes

Asimismo, detalló cuáles son los títulos más relevantes: “Los bonares son los que empiezan con AL, los globales que empiezan con G y los que amortizan más, obviamente, es el AL-29 y el GD-29, el AL-30 y el GD-30 y el GD-46”. Y explicó las limitaciones legales: “No puede buscar en lo que es legislación extranjera por la ley de Guzmán, tiene que pasar por el Congreso, entonces pasó a buscar ley local”.

Fernández fue crítico con el resultado de la colocación: “La verdad que no, a mí me quedó un gusto amargo”. Sobre la misma línea, precisó los números de la operación: “Salió a 9,25, sólo consiguió 1.400 millones, que tomó nada más cerca de 950, porque salió bajo la par”.

Nula presencia de inversiones desde el exterior

A su vez, agregó un dato clave sobre el mercado secundario: “Hoy está cotizando ese bono a una tasa del 9,68, o sea, el que compró bonos en la situación primaria hoy está perdiendo plata”. También señaló que no hubo interés externo: “No hubo nada de inversiones exteriores, fue todo inversiones locales”.

Sobre la negociación de un repo con bancos internacionales, el entrevistado planteó: “Acá no hay riesgo de pago”. Y aseguró que el financiamiento está disponible: “Ese repo con los bancos privados, ya está. Es más, está mucho más de lo que Caputo necesita”.

Sin embargo, marcó una diferencia estructural: “Es deuda de corto plazo eso. Vos tenés que hacer una deuda de largo plazo”. Además, advirtió sobre las condiciones: “Te piden repo, te piden garantía, te piden los bonos de garantía”.