Experto de UBA: “Siempre en los planes anti inflacionarios se aprecia el dólar alrededor del 20% pero con Milei fue el 50%”

El economista Joaquín Waldman advirtió que el actual programa de estabilización muestra una apreciación cambiaria sensiblemente más alta que la registrada en otros procesos exitosos. “Siempre en los planes antiinflacionarios se aprecia el dólar alrededor del 20%”, señaló, al comparar la experiencia argentina con casos de la región, pero destacó que “en este caso la apreciación fue casi del 50%”, lo que, a su juicio, introduce un elemento de riesgo para la sostenibilidad del esquema económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. "Vemos con buenos ojos la recuperación que hubo en estos últimos ocho meses, pero no sé si será suficiente para comprar las reservas que pretende el Banco Central y que necesitamos para los pagos de deuda del año próximo", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Joaquín Waldman es un licenciado, magíster en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es reconocido por su labor académica y de investigación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es doctorando en la misma institución, con una beca doctoral del CONICET. Su investigación se centra en la aparición de procesos de alta inflación y cómo terminarlos a partir de la aplicación de planes de estabilización. Además, es profesor de Macroeconomía II en la Universidad de Buenos Aires.

Actualmente usted profundiza sobre la cuestión del atraso cambiario, el pass through a la inflación y los mecanismos para corregir la inflación a la baja sin que el dólar quede subvaluado. En ese marco, ¿cuánto del informe que preparó y estudió tiene puntos de contacto con lo que anunció este lunes el Banco Central?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nosotros veníamos hace ya varios meses advirtiendo sobre la apreciación que había tenido el dólar desde el comienzo del gobierno y desde el comienzo del plan de estabilización que estamos viviendo, y vimos en particular, y nos llamó la atención, cómo había recuperado algo de terreno desde abril hasta la actualidad. Es decir, con la implementación del régimen de bandas, el tipo de cambio real creció algo, recuperó más o menos 20%, por una inflación que fue bastante menor a la suba del dólar.

El dólar subió 33%, la inflación fue del orden del 20, y también la apreciación del real brasileño nos ayudó. Y con eso habíamos ganado algo de espacio, algo de competitividad cambiaria, que muchos economistas veíamos como algo importante, como un punto que hace a la sostenibilidad del programa y que venía algo complicado.

En el día de ayer se anuncia que, para permitir que el dólar suba un poco más, o en realidad, más específico, para que no tenga que caer por la apreciación de la banda, banda que crecía al 1% mensual por debajo de la inflación de los últimos meses y la inflación esperada hacia adelante, a partir de ahora la banda va a ir actualizándose a medida que conozcamos los últimos datos de inflación y entonces va a mantener su valor en términos reales.

El Banco Central cambia la forma de calcular el valor del dólar oficial

Cuando usted se refiere a que mejoró en 20% en términos reales, ¿se refiere a un período no completo del año? Porque en todo el año 2025 va a ser 10%.

Desde abril lo estábamos mirando. Abril fue cuando se anunció el tema de las bandas y eso permitió que suba un poco. Y permitió que suba sin mucho traspaso a precios, que era algo llamativo o algo que por ahí no esperábamos.

¿Cuál es su pronóstico para 2026?

Bueno, no trabajamos con pronósticos desde la universidad. Intentamos siempre analizar, entender lo que viene pasando y no tenemos así proyecciones numéricas. Pero lo que vimos es que parte de este bajo traslado, de bajo traspaso a precios, o de que el dólar pudo recuperar competitividad sin hacer la inversión, tuvo que ver con una demanda todavía anémica, todavía muy baja, un nivel de actividad por debajo del potencial y muy centrado en algunas actividades específicas que además no generan mucho empleo, no llevan a que crezca el consumo.

Entonces, de acá hacia adelante pensamos que cómo pueda vincularse la actividad económica, o si es que llega a haber una recuperación o algo de crecimiento, con los ingresos laborales y la demanda que se pueda haber de productos finales, va a ser lo que defina si nuevas subas del tipo de cambio se trasladan o no a precios.

Y juega también un rol en todo eso la política fiscal y monetaria, que fue particularmente contractiva en los últimos años y eso colaboró a que no haya tanto traspaso, pero también dificulta la recuperación o restringe la recuperación de la actividad económica.

Para un especialista, “el primer semestre del 2026 vamos a tener un tipo de cambio estable”

¿Podría comparar el éxito de este plan antiinflacionario y su propia pata cambiaria con otros planes antiinflacionarios del pasado de Argentina? Y no sé si la comparación que tuvieron en la UBA es también con otros países.

Sí, nosotros miramos Latinoamérica. Miramos muchos casos en Argentina, porque fue un país con mucha inflación y con muchos intentos de estabilización, pero también otros países de la región. Lo que vemos es que el programa actual, en su primer año o año y pico, había tenido una apreciación mucho mayor.

Había mostrado un tipo de cambio que se ubicó por debajo, en relación al comienzo del programa, del promedio, la mediana de otros casos de éxito. Y si bien todavía no podemos llamarle a este un plan exitoso o no, porque hace muy poco tiempo y no lo sabemos, nos parecía que era riesgosa esa apreciación tan grande.

Cuando el promedio de otros casos había tenido una apreciación más o menos del orden del 20% respecto al inicio, este tenía una apreciación casi de 50. Entonces, vemos con buenos ojos la recuperación que hubo, como decíamos, en estos últimos ocho meses. No sé si será suficiente para comprar las reservas que pretende el Banco Central y que necesitamos para los pagos de deuda del año próximo.

RM CP