El Riesgo País de Argentina, medido por el índice EMBI Global (Emerging Markets Bond Index Global) de JP Morgan, cotizó en 623 puntos básicos (pb) al cierre de la rueda del lunes 15 de diciembre de 2025, según la información bursátil. Este valor confirma que el indicador se mantiene por encima del umbral de los 600 puntos, lo que se clasifica como un nivel de Riesgo Moderado, según diversas interpretaciones de mercado.

La cifra de cierre reflejó una variación mínima del -0,16% respecto al valor de la jornada previa de 624 puntos básicos (Rava Bursátil y La Nueva Provincia, 15/12/2025).

El lunes 15 de diciembre de 2025, el Riesgo País de Argentina finalizó la jornada en 623 puntos básicos. Este dato, reportado por la plataforma Rava Bursátil, indica que la apertura fue de 624 puntos básicos y el cierre se ubicó una unidad por debajo. El indicador, que refleja el sobrecosto de financiamiento de la deuda soberana argentina respecto a los bonos del Tesoro de EE. UU., se ha mantenido en un rango relativamente estable en las últimas ruedas.

Este valor de 623 puntos básicos se da en un contexto de subas en los bonos soberanos en dólares. Por ejemplo, en el inicio de la semana, los títulos de deuda en moneda estadounidense con mayor incremento fueron el AL41 (+1,6%), el GD35 (+1,5%) y el AL35 (+1,3%), de acuerdo con datos del cierre bursátil. Un alza en los bonos se traduce inversamente en una baja en el Riesgo País, lo que explica la leve caída.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La cotización de 623 puntos básicos se inscribe en una zona de relativa estabilidad para el indicador durante la primera quincena de diciembre de 2025.

Según datos de Rava Bursátil, durante la semana anterior (diciembre 8 al 12), el Riesgo País se mantuvo en un rango acotado entre los 624 y 634 puntos básicos. El 12 de diciembre había cerrado en 624 puntos, por lo que el valor de 623 puntos del 15 de diciembre representa un leve ajuste.

Analistas de mercado han señalado que valores cercanos a los 620-630 puntos reflejan que, si bien la confianza del mercado es moderada, el acceso al financiamiento internacional se mantiene costoso. A modo de comparación histórica, el indicador de riesgo había perforado la barrera de los 600 puntos básicos a mediados de noviembre de 2025, alcanzando un mínimo de 598 puntos el 11 de noviembre, tras anuncios de recompra de deuda soberana y en medio de un rally de bonos.

La persistencia del indicador en el rango de los 620-630 puntos durante esta semana sugiere que el mercado se encuentra en una fase de consolidación y cautela, a la espera de nuevos movimientos en la política económica y monetaria que definan el rumbo de la deuda soberana.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador clave que mide la percepción de los inversores internacionales sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda soberana de un país.

Específicamente, el índice utilizado para Argentina es el EMBI Global (Emerging Markets Bond Index Global) de JP Morgan. Se calcula como el spread o diferencial de rendimiento entre los bonos soberanos emitidos por el país en dólares y el rendimiento de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados libres de riesgo), y el resultado se expresa en puntos básicos (pb), donde 100 PB = 1%.

Un valor de 623 puntos básicos implica que los inversores exigen una sobretasa de interés de 6,23% anual para comprar bonos argentinos en comparación con los bonos estadounidenses. Un valor superior a 500 puntos básicos es interpretado como Riesgo Moderado, reflejando una cierta preocupación sobre el manejo macroeconómico y fiscal del país.

Este indicador tiene un impacto directo en el costo del crédito y en las decisiones de inversión. Un Riesgo País en 623 puntos dificulta y encarece el acceso al financiamiento para el Gobierno y las empresas locales, afectando las tasas de interés y la inversión extranjera directa.