El CEO de JP Morgan advierte sobre la pérdida de empleos por la inteligencia artificial

El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, advirtió que la inteligencia artificial eliminará puestos de trabajo, aunque sostuvo que surgirán nuevas oportunidades laborales para quienes desarrollen habilidades humanas clave.

El banquero de Estados Unidos señaló que la adaptación al avance de la IA dependerá menos del conocimiento técnico y más del pensamiento crítico, la comunicación y la capacidad de escribir con claridad, competencias que las máquinas aún no pueden replicar.

"La inteligencia artificial va a eliminar empleos, pero eso no significa que las personas no vayan a tener otros trabajos", afirmó Dimon en declaraciones a Fox News. "Aprender a pensar críticamente y a comunicarse bien será fundamental", agregó.

Sus declaraciones llegan en un contexto de creciente preocupación en el mundo corporativo por el impacto de la IA, especialmente entre trabajadores jóvenes y empleados de oficina.

Hacer más con menos

Dimon rechazó la idea de que la inteligencia artificial sea la principal causa del actual enfriamiento del mercado laboral. Atribuyó la desaceleración a una mayor cautela de las empresas al contratar personal. "Las compañías están intentando hacer más con menos, no es un efecto directo de la IA", explicó.

Aunque reconoció que la automatización desplazará trabajadores en el largo plazo, el CEO de JPMorgan descartó escenarios de destrucción repentina del empleo y describió a la IA como una fuerza de progreso comparable a avances históricos como los tractores, los fertilizantes o internet.

Según Dimon, la tecnología podría mejorar significativamente la calidad de vida y permitir que las personas trabajen menos en el futuro. No obstante, advirtió que esos beneficios solo se materializarán si la inteligencia artificial es regulada de manera adecuada. "Ahora, por supuesto, necesita estar debidamente regulado", dijo. "Hay aspectos negativos, igual que los hay con los aviones, los productos farmacéuticos o los automóviles. Todas las cosas pueden ser usadas por personas malintencionadas", agregó.

Transición desordenada

También alertó sobre los riesgos de una transición demasiado acelerada. "Si el cambio ocurre más rápido de lo que la sociedad puede absorber, habrá dificultades para reinsertar a los trabajadores desplazados", señaló, y llamó a gobiernos y empresas a gestionar el proceso de forma gradual mediante programas de reconversión laboral, asistencia económica y jubilaciones anticipadas.

Dimon sostuvo que surgirán nuevos empleos, en muchos casos mejor remunerados, para quienes estén dispuestos a capacitarse. A corto plazo, incluso anticipó un aumento del empleo impulsado por inversiones en infraestructura y tecnología vinculadas al desarrollo de la IA.

"Habrá una gran demanda de construcción, energía, transporte y centros de datos", afirmó, y concluyó que, al menos en el corto plazo, la inteligencia artificial podría generar más puestos de trabajo de los que elimine.

