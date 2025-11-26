El Riesgo País (RP) de Argentina, medido por el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index) del banco JP Morgan, cotizó la jornada de este miércoles 26 de noviembre de 2025 en un nivel de 652 puntos básicos (pb). Este valor representa una leve caída respecto al cierre de la jornada anterior, pero mantiene al indicador en una zona de cautela por encima del umbral de las 650 unidades.

Contexto y Evolución del Indicador

Según la plataforma de cotizaciones de Rava Bursátil, el indicador mostró un movimiento acotado durante el día, con una apertura en 656,00 puntos y un mínimo de 647,00 puntos. Finalmente, se estabilizó en los 651 puntos en el relevamiento de la plataforma (una diferencia mínima con el dato final de JP Morgan reportado por otros medios, que lo ubicó en 652 pb).

Riesgo país miércoles 27 de noviembre

Esta estabilidad, aunque en niveles elevados, se da en un contexto de un mercado que intenta asimilar datos mixtos y está a la espera de señales económicas claras. Si bien se observó un impulso en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) y en el índice S&P Merval, impulsado por un dato positivo de crecimiento económico, el índice de riesgo soberano mantiene la prudencia.

La importancia de superar los 600 puntos

Para el mercado, el nivel del Riesgo País es crucial, ya que funciona como un termómetro de la confianza que tienen los inversores extranjeros en la capacidad de Argentina para honrar sus compromisos de deuda sin caer en default.

-Más de 650 puntos básicos: Implica un costo de financiamiento significativamente alto para el país y para las empresas que busquen emitir deuda en dólares.

-La meta de los 500 puntos: Según analistas del mercado, perforar de forma sostenida la barrera de los 500 puntos básicos es considerado un requisito clave para que el país pueda recuperar plenamente el acceso a los mercados voluntarios de deuda internacional y refinanciar sus pagos.

Comparación y Perspectivas

El nivel actual de 652 puntos básicos contrasta con la dinámica de la semana anterior, cuando el índice había coqueteado con perforar los 600 puntos, llegando a niveles en torno a las 601 unidades, según reportó la prensa especializada. No obstante, la tendencia alcista retomada en los últimos días indica que la tensión financiera se mantiene.

José Castillo: “Hoy se juega la profundidad del mercado local”

El mercado sigue de cerca los próximos movimientos del Gobierno en materia fiscal y monetaria, con vencimientos de deuda importantes en la agenda y la necesidad de precisar el plan económico a mediano plazo. Las cotizaciones de los bonos soberanos argentinos en Wall Street se movieron con leves alzas, lo que contuvo una suba mayor del Riesgo País en la jornada.

En resumen, la cotización de este miércoles sugiere que, si bien hay brotes verdes en el mercado accionario, el costo de endeudamiento del país sigue siendo una preocupación central que refleja la cautela de los inversores.