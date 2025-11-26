José Castillo: “Hoy se juega la profundidad del mercado local”

En diálogo con Canal E, José Castillo, economista, analizó los vencimientos inmediatos, las limitaciones del mercado crediticio y la fragilidad del tipo de cambio oficial.

Un mercado sin profundidad y vencimientos imposibles

Castillo inició su análisis destacando que el Gobierno enfrenta dos obligaciones inminentes “muy distintas” y urgentes. Explicó que el mayor desafío del día es el vencimiento de deuda interna, al que definió como determinante para testear la solidez del mercado local: “Hoy, en cierta forma, se juega la profundidad del mercado local”. Recordó que son 14 billones de pesos en su mayoría en manos privadas, por lo que el Gobierno ya agotó su capacidad de autorroleo.

Según el economista, para evitar un escenario crítico, el Ejecutivo debe rolear al menos 71% del total. El resultado dependerá de las tasas de corte: “No puede ofrecer menos del 29%, porque si no estaría jugándole en contra al mercado secundario”. La ironía, sostuvo, es que mientras el Gobierno intenta bajar tasas, este vencimiento fija un límite imposible de ignorar.

Sobre los pagos en dólares, Castillo fue contundente: “4.300 millones de dólares no hay en la Tesorería”. Enumeró las opciones: usar parte del swap con Estados Unidos, recurrir al swap con China —“que todavía existe”—, o buscar nueva deuda directamente en el mercado. Una alternativa intermedia sería un préstamo muy corto, “tipo un repo”.

Para Castillo, estas soluciones de emergencia revelan un problema estructural: “Siempre estamos viendo cómo se resuelve el próximo vencimiento; no hay ninguna capacidad de planificación de mediano plazo”.

Deuda impagable, dependencia externa y un dólar atrasado

Consultado sobre la sostenibilidad del esquema actual, fue enfático: “Sostenible no es”. A su juicio, creer que el país puede afrontar 2026-2027 con dólares comerciales “no tiene ninguna posibilidad”. Recordó que la deuda argentina es “objetivamente impagable vencimiento por vencimiento”, y que la alternativa de rolear tiene costos: o implica una gran renegociación —que roza el default— o incrementa la “bola de nieve”.

Castillo describió además la incapacidad del Gobierno de acceder a los mercados internacionales: “Nunca consiguió entrar al mercado de deuda en forma normal”. Recordó que la última colocación soberana fue en 2018. Mientras tanto, empresas con buen historial y algunas provincias empiezan a emitir, pero el Estado nacional no.

Ante la pregunta sobre si la Argentina puede funcionar sin asistencia externa, su respuesta fue categórica: “La respuesta sería no”. Y advirtió que ningún país puede desarrollarse si cada pocos meses está al borde de la quiebra.

Sobre el dólar, descartó que el problema sea la modalidad —bandas o flotación— y apuntó a su valor real: “El tipo de cambio está por debajo de su valor de equilibrio”. Esto incentiva importaciones baratas y turismo emisivo, complicando aún más la balanza comercial en un momento en que se necesitan dólares genuinos.

