Sin acuerdo: el Gobierno definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

El Gobierno nacional anunció que fijará por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que las negociaciones en el Consejo del Salario fracasaran por falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios.

Durante el encuentro, las dos CTA presentaron propuestas diferentes: la CTA de los Trabajadores, en línea con la CGT, pidió llevar el salario mínimo a $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma reclamó $736.000, un monto “por encima de la línea de indigencia”.

Del lado empresarial, la oferta fue sensiblemente menor: $326.000 ahora y $349.000 desde abril.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, informaron desde CTA – A.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, advirtió que el oficialismo, en acuerdo con la UIA, CAME, AEA y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo resuelva “con el despotismo que maneja desde el comienzo de su mandato”. Calificó la situación como “una vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y los ingresos de los trabajadores”.

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA y organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, para exigir que el salario mínimo alcance el valor de la Canasta Básica Total, además de reclamar un bono de fin de año, actualizaciones de programas sociales y el reconocimiento al trabajo socio-comunitario.

El Salario Mínimo Vital y Móvil de noviembre cubre el 64,4% del alquiler de un departamento en CABA

Cuál es el salario mínimo

El haber mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1.610 por hora. La actualización que rige desde hace cuatro meses no logró superar la inflación acumulada, lo que profundizó la caída real del ingreso y dejó al salario básico por debajo del nivel de 2001, según cálculos sindicales. También se ubicó como el más bajo de la región medido en dólares.

Este atraso tiene un impacto directo en las prestaciones sociales que dependen del Salario Mínimo, Vital y Móvil para su cálculo. A la par, las organizaciones sindicales denuncian que los programas de trabajo y acompañamiento social están congelados y que cualquier modificación a la movilidad prevista en el Presupuesto 2026 agravaría aún más la situación.

Además, el salario mínimo sirve como parámetro para los trabajadores informales, por lo que su impacto es mucho más amplio que lo que tiene que ver con lo formal.

