El Riesgo País de Argentina, medido por el índice EMBI+ del banco de inversión JP Morgan, registró una suba en la jornada del jueves 11 de diciembre de 2025, operando en torno a los 634 puntos básicos al inicio de la rueda, según Rava Bursátil.

Este incremento, que rondó el +1%, se enmarca en una toma de ganancias y una reacción de cautela por parte de los operadores tras conocerse el resultado de la primera colocación de un bono en dólares a ley local, el Bonar 2029N, efectuada el día anterior. La tasa de corte de la licitación fue del 9,26%, un nivel que generó análisis prudente en la plaza financiera, provocando una retracción generalizada en los bonos soberanos y acciones locales.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El Riesgo País, que refleja la sobretasa de interés que debe pagar Argentina para endeudarse en los mercados internacionales, mostró una leve alza en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025. Los reportes indicaron que el índice avanzaba dos unidades, ubicándose en los 634 puntos básicos (+1%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

Riesgo país jueves 11 de diciembre

Otros medios lo situaron en torno a los 639 puntos básicos a media tarde del mismo día. Esta suba se produjo luego de que el Tesoro Nacional colocara deuda en dólares con un cupón del 6,5% y una Tasa Interna de Retorno (TIR) en el precio de corte del 9,26%, cifra que el mercado evaluó con prudencia, dado que resultó ser más alta que algunas estimaciones iniciales del equipo económico.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La cotización del Riesgo País se ha mantenido relativamente estable, pero en una zona de sensibilidad a lo largo de la última semana, con variaciones influenciadas por el anuncio y la posterior ejecución de la colocación de deuda.

Durante la jornada previa, el miércoles 10 de diciembre de 2025, el indicador de JP Morgan se había mantenido "prácticamente inamovible" en los 633 puntos básicos, con una ligera variación negativa del 0,20% a media rueda. El cierre de esa jornada se ubicó en los 625 puntos básicos, en línea con la tasa de colocación del nuevo bono.

El anuncio de la licitación del Bonar 2029N había sido "bien recibido en las bolsas" días antes, generando una suba en las cotizaciones de los títulos en circulación (Bonares y Globales) y, consecuentemente, un descenso en el Riesgo País de siete enteros el 5 de diciembre, hasta los 627 puntos básicos, tras haber anotado un mínimo intradiario de 613 unidades.

A principios de la semana anterior, el jueves 4 de diciembre de 2025, el indicador había reportado un cierre anterior de 634 puntos básicos en Rava Bursátil, con un rango de cotización que osciló entre un máximo de 634,00 y un mínimo de 622,00. La volatilidad y la consolidación en el umbral de los 600 puntos básicos reflejan la atención de los inversores ante el regreso del país a los mercados de deuda.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan, cuyo nombre técnico es EMBI+ (Emerging Bond Index Plus). Su función es precisar qué sobretasa de interés debe pagar un país al emitir deuda en el exterior, tanto para el sector público como para el privado, en comparación con una referencia considerada como "libre de riesgo".

Específicamente, el indicador mide la diferencia entre las tasas de interés implícitas en las cotizaciones de los títulos de deuda pública de una nación y la tasa de interés de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) de similar duración. El mercado considera a los bonos del Tesoro de EE. UU. como la referencia de la "tasa libre de riesgo" debido a que se presume que no existe probabilidad de falta de pago por parte del gobierno estadounidense.

El valor del Riesgo País se expresa en puntos básicos (cada 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual). Así, un Riesgo País de 630 puntos básicos para Argentina significa que la nación debe pagar una tasa de interés un 6,30% superior a la que paga el Tesoro de los Estados Unidos para tomar deuda. Este índice sirve como una guía clave para inversores y bancos comerciales, ya que refleja la probabilidad que el mercado le asigna a que un Estado caiga en default o incumpla sus obligaciones financieras.