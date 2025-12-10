El Riesgo País de Argentina, medido por el índice EMBI+ del banco de inversión JP Morgan, se ubicó alrededor de los 633 puntos básicos durante la jornada del martes 10 de diciembre de 2025, manteniéndose prácticamente inamovible respecto a su apertura, con una ligera variación negativa del 0,20%, según reportes periodísticos de la media rueda.

Este nivel se enmarca en un contexto financiero que presta especial atención a la primera colocación de deuda en dólares del país bajo la administración actual, un hito que marca el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera tras casi ocho años.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El indicador de la banca estadounidense, que refleja la sobretasa de interés que debe pagar Argentina para endeudarse, se mantuvo en la zona de los 633 puntos básicos en la media jornada del 10 de diciembre de 2025.

Riesgo país 10 de diciembre

Al cierre de la rueda, la cotización de este índice se ubicó en los 625 puntos básicos, según datos de Bloomberg Línea, en sintonía con la tasa de colocación del nuevo bono en dólares a ley local con vencimiento en 2029, que se ubicó en un 9,26%, aproximadamente 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes de similar duración.

Por su parte, el portal Río Negro reportó que el índice se mantuvo "prácticamente inamovible en los 633 puntos básicos (-0,20 respecto a la apertura)" a media rueda.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los días previos a la jornada del 10 de diciembre de 2025, la cotización del Riesgo País ha mostrado estabilidad, ubicándose por encima del umbral de los 600 puntos básicos.

Específicamente, el jueves 4 de diciembre de 2025, el indicador reportó un cierre anterior de 634,00 puntos básicos en Rava Bursátil, con un rango de cotización entre un máximo de 634,00 y un mínimo de 622,00.

El índice se mantuvo en ese rango a pesar de la expectativa por la colocación de deuda en dólares. El 5 de diciembre, previo a la licitación, analistas de mercado señalaban que el nuevo título sobre la curva de Bonares rendiría en torno al 10,5% anual, en un contexto donde la Tasa Nominal Anual (TNA) de la curva de ley argentina se situaba levemente arriba de dos dígitos (Infobae, 06/12/2025).

La estabilidad de la última semana se da en un contexto de moderada percepción de riesgo, si se considera el análisis histórico. A principios de 2025, el índice había tocado un mínimo por debajo de los 600 puntos básicos (Chequeado), y durante marzo de 2025, el indicador rondaba los 750 puntos (Chequeado, 01/03/2025).

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador clave que mide la percepción de riesgo asociado a invertir en un país específico, reflejando la probabilidad de que una nación incumpla con el pago de su deuda externa.

El índice más reconocido y utilizado para medir el riesgo de los mercados emergentes, incluyendo Argentina, es el Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), elaborado por el banco de inversión JP Morgan.

El cálculo de este índice se basa en la diferencia (o spread) entre el rendimiento que pagan los bonos soberanos de un país —en este caso, Argentina— y el rendimiento que ofrecen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con una duración similar. Los bonos estadounidenses son considerados la referencia de "tasa libre de riesgo" ya que el mercado asume que el riesgo de incumplimiento es nulo. La diferencia entre ambas tasas se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos básicos equivalen a un 1% de sobretasa. Un Riesgo País más alto implica una mayor prima de riesgo, lo que se traduce en un costo de financiamiento más elevado para el sector público y privado del país.