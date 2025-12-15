Uruguay reduce costos con un acuerdo con una empresa argentina para importar gas de Vaca Muerta

Las exportaciones de gas producido en Vaca Muerta continúan en ascenso. A la espera de la concreción de las ventas a otras partes del mundo a través de los buques regasificadores que llegarán desde 2027, las empresas energéticas multiplican acuerdo de venta a países vecinos. Es el caso de Pan American Energry (PAE) que firmó un acuerdo con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay para el envío, a través de gasoductos, de gas natural proveniente de Neuquén con destino a la generación térmica de dicho país.

Las exportaciones se realizan a través del Gasoducto Cruz del Sur, que conecta la ciudad bonaerense de Punta Lara, con Colonia y Montevideo en Uruguay. En ese ducto tiene como accionistas a PAE, ANCAP (Uruguay), Harbour Energy y Shell. Y, hasta el momento, “Pan American Energy ya entregó más de 7 millones de metros cúbicos de gas natural, previéndose mayores exportaciones durante el verano”.

“El gas natural exportado está destinado para la generación de energía eléctrica del ciclo combinado de Punta del Tigre en Uruguay, reemplazando así combustibles más caros y con mayores emisiones, con el consecuente ahorro en costos para dicho país”, señaló un comunicado de prensa.

Vaca Muerta cierra un año récord y se prepara para un 2026 de transición con el desafío del financiamiento

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) es la empresa pública del sector eléctrico de Uruguay. Desarrolla actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y presta servicios de asesoramiento y asistencia técnica en las áreas de su especialidad, trabajando para hacer asequible la energía eléctrica en el país.

El rol de PAE en la producción y la exportación de gas

PAE es uno de los principales productores de gas natural de Argentina. Con su generación abastece al mercado local y sus excedentes son exportados a los mercados regionales, generando una fuente de divisas para Argentina. A partir de 2027, como parte del consorcio Southern Energy S.A., PAE se posiciona como uno de los principales jugadores argentinos en el mercado global de GNL.

Justamente, SESA firmó hace 15 días atrás un acuerdo marco histórico con la empresa internacional alemana, Securing Energy for Europe (SEFE), para que el gas natural licuado de Vaca Muerta abastezca a Europa. Serán 2 millones de toneladas anuales, lo que significa que casi toda la capacidad de uno de los dos buques que estarán operables para exportar desde septiembre de 2027 estará vendida durante los siguientes ocho años.

Argentina exportará gas de Vaca Muerta a Europa durante ocho años, tras un acuerdo energético histórico

“Southern Energy, conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y Securing Energy for Europe (SEFE), reconocida compañía internacional propiedad del Gobierno Federal de Alemania, firmaron un acuerdo marco para la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante 8 años. La operación sería la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo”, se destacó en el marco del acuerdo.

Vaca Muerta, el faro del gas latinoamericano

La Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó el mes pasado el World Energy Outlook 2025, en donde estimó que la producción de gas argentina aumentará un 60% hasta 2035, alcanzando cerca de 75.000 millones de metros cúbicos. “Argentina consolida su rol como exportador regional, con potencial para abastecer a Chile, Brasil y Uruguay a partir de ampliaciones en gasoductos y terminales de licuefacción”, sostuvo el informe.

Para exportar el gas de Vaca Muerta al mundo, SESA tendrá dos barcos de licuefacción: el “Hilli Episeyo” y el “MKII”. Entre ambos, el consorcio de empresas energéticas invertirá más de USD 15.000 millones a lo largo de los 20 años de operación. “Si se logra el objetivo, Southern Energy generará exportaciones totales que podrían alcanzar los USD 20.000 millones entre 2027 y 2035 y creará 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción”, señalaron fuentes del sector.