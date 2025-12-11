Vaca Muerta cierra el 2025 con un superávit energético récord tras 35 años

La Argentina registró un superávit energético de US$ 6.067 millones entre enero y octubre, un incremento de US$ 1.745 millones respecto del mismo período de 2024, según datos de la Secretaría de Energía. Se trata del mejor resultado para el sector en los últimos 35 años.

En octubre de 2025, la balanza comercial energética mostró un saldo positivo de US$ 708 millones. Esa cifra representó el 88,5% del superávit comercial total del país, que alcanzó los US$ 800 millones en ese mes.

Vaca Muerta: YPF alcanzó un récord de producción con 200.000 barriles diarios de producción

El desempeño del sector se explicó, principalmente, por una producción récord de petróleo, que superó la marca histórica de mayo de 1998, cuando se bombeaban 858.329 barriles diarios. En ese registro, Vaca Muerta aportó 587.190 barriles por día, equivalente al 68,3% del total, con un predominio del petróleo no convencional que representó el 96,7% (567.802 barriles diarios).

Proyecciones sobre Vaca Muerta y perspectivas para los próximos años

El último estudio de FOPEA, “Vaca Muerta: El motor energético de la Argentina”, señaló que el crecimiento constante en la extracción de gas y petróleo en la cuenca neuquina permitirá asegurar el abastecimiento interno y posicionar al país como un exportador relevante. Desde diciembre de 2019, Neuquén se mantiene como la provincia con mayor producción de hidrocarburos a nivel nacional.

En los próximos cinco años, se estima que las exportaciones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta —incluyendo gas natural, GNL y crudo— podrían rondar los US$ 40.000 millones, una cifra que superaría los ingresos generados tradicionalmente por el sector agrícola.

El Banco Central calcula que para 2030 la energía se transformará en la principal fuente de divisas del país, permitiendo pasar de exportaciones totales por US$ 89.500 millones en 2024 (15,4% del PBI) a US$ 143.800 millones en 2030 (17,8% del PBI). Estas proyecciones impulsan el fuerte dinamismo de Vaca Muerta, en un contexto marcado por el avance de la transición energética y las exigencias climáticas globales.

Las etapas de la cadena de valor

El estudio identifica tres fases en la cadena de valor de Vaca Muerta: upstream, midstream y downstream.

- Upstream: comprende los procesos de exploración y explotación tanto para petróleo como para gas no convencional. En esta fase se determinan formaciones con potencial y se aplican técnicas como perforación horizontal y fractura hidráulica para liberar los hidrocarburos retenidos en la roca.

Argentina exportará gas de Vaca Muerta a Europa, tras un acuerdo energético histórico

- Midstream: involucra el transporte hacia los centros de procesamiento. El petróleo se envía a refinerías mediante oleoductos o camiones cisterna, mientras que el gas se transporta por gasoductos o como GNL a plantas donde se lo seca, se purifica y se separan sus componentes.

- Downstream: incluye la refinación del petróleo para obtener combustibles como naftas, diésel o queroseno, que luego se comercializan en distintos mercados. En el caso del gas, su procesamiento permite separar metano, etano o propano para uso industrial, generación eléctrica o exportación.

Qué es Vaca Muerta

Vaca Muerta es una formación geológica de shale o esquisto, un tipo de roca sedimentaria ubicada a unos 3.000 metros de profundidad, con una superficie estimada de entre 30.000 y 36.000 kilómetros cuadrados. Abarca zonas de Neuquén —donde se encuentra la mayor parte del yacimiento—, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

Lo que el crecimiento de Vaca Muerta necesita para sostenerse

Forma parte de la Cuenca Neuquina, una de las cinco cuencas productoras de hidrocarburos del país, y se destaca por ser la única formación de shale en Argentina. A diferencia de los reservorios convencionales, en el shale el gas y el petróleo no se acumulan en cavidades, sino que permanecen retenidos en la propia roca madre.

Por último, debido a su baja permeabilidad, la extracción requiere métodos no convencionales. Para ello se emplea la fractura hidráulica o fracking, que consiste en perforaciones horizontales con múltiples etapas de estimulación sobre la roca para liberar los hidrocarburos.

GZ / lr