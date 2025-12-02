Sebastián Menescaldi: "Vaca Muerta ha revertido y ha generado, pero no sé si es la cantidad suficiente"

En diálogo con Canal E, Sebastián Menescaldi, economista, ofreció un análisis sobre los desafíos económicos de Argentina, destacando la inflación, el futuro de Vaca Muerta y las expectativas para 2026.

Estabilidad en el Corto Plazo, pero Desafíos para 2026

“Estamos disfrutando de una paz de estas semanas. La verdad que usualmente estas semanas del año, en diciembre, vos tenés un aumento de lo que es la demanda de pesos”, comenzó el entrevistado.

Según el economista, el ambiente económico se mantiene tranquilo por ahora debido a la desdolarización de los actores económicos, lo que genera una oferta de dólares suficiente para que el tipo de cambio se mantenga estable. Sin embargo, alertó que el verdadero desafío será el año siguiente: “El desafío va a estar el año que viene, pero por ahora diría que en el corto plazo uno debería esperar tranquilidad”.

El escenario de inflación también muestra signos de reacomodamiento. Menescaldi explicó que en los próximos meses la inflación se mantendrá en torno al 2%, con algunos productos clave, como la carne y los combustibles, mostrando aumentos importantes:

“La carne vacuna subió 6% y lo que no se habla mucho, los combustibles también crecieron 6%”. Pese a estos aumentos, el economista anticipa una tendencia a la baja de la inflación para el segundo trimestre de 2026, siempre y cuando la estabilidad financiera se mantenga: “Si persiste la estabilidad financiera, la inflación debería ir bajando”.

Vaca Muerta: ¿Una Fuente Sostenible de Dólares?

Uno de los puntos clave del análisis de Menescaldi fue la capacidad de Vaca Muerta para generar dólares. Aunque reconoce que la inversión en la industria energética ha sido una apuesta del gobierno, no espera que esta fuente sea suficiente para resolver la crisis de reservas.

“Vaca Muerta ha revertido y ha generado, pero no sé si es la cantidad suficiente”, afirmó, indicando que, a pesar de un año récord de cosecha, el precio de los productos agrícolas y el petróleo caerán, limitando la cantidad de dólares disponibles para el país. “Este año va a tener récord de cosecha de dólares, pero a pesar de eso el precio promedio va a caer”, añadió.

El economista subrayó que, aunque la inversión privada puede generar algunos dólares, esto no será suficiente para un crecimiento económico sostenido: “La apuesta va a estar porque vengan dólares de la inversión y eventualmente de endeudamiento privado a Argentina”. A su juicio, la economía argentina dependerá en gran medida de la inversión extranjera, especialmente en sectores como Vaca Muerta y el agro.

