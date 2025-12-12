El Gobierno anunció que las nuevas inversiones de petróleo ingresarán a través del RIGI

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, anunció que el Gobierno evalúa ampliar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para los proyectos petroleros de extracción. La medida busca dar un nuevo impulso a la actividad en un momento donde la volatilidad global de los precios amenaza los márgenes de reinversión de las operadoras.

Será para todo el segmento upstream: convencional, no convencional y offshore. La novedad la compartió en el almuerzo que organizó el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) por el Día del Petróleo, junto a otras entidades del sector. El anuncio abrió una ventana de oportunidades para el ingreso de dólares destinados a desarrollar nuevas iniciativas y permitir, además, amplificar las exportaciones de ese producto energético clave para la balanza comercial.

Durante su discurso, González reveló una directiva central bajada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras una reciente visita a Vaca Muerta. "El ministro nos instruyó para que encontráramos una forma de incorporar todo el upstream en el RIGI", confirmó el funcionario ante los empresarios.

González subrayó la inmediatez de la gestión: "Es algo que vamos a empezar ahora mismo, de modo tal de que incentive la inversión y la producción adicional; es un cambio de paradigma sumamente importante".

La caída del precio del petróleo apuró la medida

El incentivo llega en un escenario complejo para la industria. El secretario admitió que "el petróleo bajó 17% en el mundo" y, al estar acoplados a los valores internacionales, el impacto se siente en la caja de las empresas.

"En el sector convencional es durísimo, desafía la subsistencia, y en el no convencional no dejan de ser 12 dólares menos por barril que hay para reinvertir", explicó. Pese a esto, destacó que la industria, liderada por YPF, mostró ser "resiliente" y logró un "récord histórico de producción".

Para cerrar, el funcionario ratificó el compromiso de la Casa Rosada de aliviar la carga fiscal para sostener la actividad en las cuencas maduras. Recordó que hace un mes, junto a Chubut, Santa Cruz y Neuquén, anunciaron la intención de eliminar las retenciones a las exportaciones del petróleo convencional, "entendiendo que la ecuación económica con estos precios se hace sumamente cuesta arriba".

