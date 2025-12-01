Southern Energy (SESA), la sociedad que reúne a un pool de empresas energéticas que venderá GNL de Vaca Muerta al mundo, firmó un acuerdo marco histórico con la empresa internacional alemana, Securing Energy for Europe (SEFE), para proveerle gas natural a Europa. Serán 2 millones de toneladas anuales, lo que significa que casi toda la capacidad de uno de los dos buques que estarán operables para exportar desde septiembre de 2027 estará vendida durante los siguientes ocho años.

El acuerdo, que deberá ser ratificado “los próximos meses” cuando se haga la firma final, contiene un triple significado: el éxito del negocio que iniciaron las empresas que apostaron por la exportación vía buques, encabezadas por PAE, para acelerar las ventas al mundo; la generación de divisas para el país de manera sostenida, para lograr un equilibrio financiero; y la diversificación europea en su abastecimiento energético, que había mostrado inestabilidad en el contexto bélico entre Rusia y Ucrania, entre otros.

Dependiendo de las cotizaciones mundiales del gas, que es un commodity y su precio fluctúa de acuerdo al mercado, las exportaciones podrían alcanzar un valor superior a los USD 7.000 millones durante la vigencia del acuerdo, según el cálculo que hacen las empresas. Ese negocio generará una fuente de divisas genuina para Argentina y una contribución a la seguridad energética en Europa.

“Southern Energy, conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y SEFE Securing Energy for Europe, reconocida compañía internacional propiedad del Gobierno Federal de Alemania, firmaron un acuerdo marco para la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante 8 años. La operación sería la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo”, sostuvo un comunicado de prensa.

Frederic Barnaud (SEFE, izquierda)) y Rodolfo Freyre (Southern Energy, derecha)

El buque que llevará el GNL de Vaca Muerta a Europa será el “Hilli Episeyo”, el primero de los dos buques de licuefacción que serán instalados por SESA en el rionegrino Golfo San Matías. La demanda europea, firmada con la empresa estatal alemana, representa más del 80% del volumen de gas licuado que ese buque tiene capacidad de producción (2,45 millones de toneladas anuales de GNL). Si se compara con los dos barcos que estarán operables, la proporción del peso europeo en sólo esta operación ser de más del 30% de la capacidad de producción conjunta (6 millones de toneladas anuales de GNL).

Según señalaron fuentes de las empresas, el acuerdo marco que se firmó ahora deberá finalizarse con un acuerdo final de venta entre las partes previsto para los próximos meses. Pero, de acuerdo a las condiciones de los términos acordados, la ratificación será la formalidad de un negocio que dejará a todas las partes en condiciones de estabilidad durante casi una década.

Primera venta a gran escala de GNL

El acuerdo fue firmado por Rodolfo Freyre, chairman de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, CCO de SEFE. También estuvieron presentes Marcos Bulgheroni, group CEO de PAE; Santiago Martínez Tanoira, vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía de YPF; Horacio Turri, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía; Martin Rueda, managing director de Harbour Energy en Argentina; y Federico Petersen, chief commercial officer de Golar LNG.

Freyre, de Southern Energy, afirmó que “el acuerdo firmado con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta”. “Estamos orgullosos en dar este primer paso en el mercado mundial de GNL con un jugador de reconocimiento internacional como SEFE”, enfatizó.

Por su parte, Barnaud, CCO de SEFE, aseguró que “el primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa”. “Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL. Esto también le brinda a SEFE una valiosa oportunidad para continuar su colaboración con el equipo del Hilli Episeyo mientras se traslada de Camerún hacia Argentina”, enfatizó.

Quiénes son las empresas invokucradas

Southern Energy es una compañía conformada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), “cuyo objetivo es posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mercado mundial de GNL a partir de 2027”, según señaló un comunicado de prensa. SESA confirmó una inversión superior a USD 15.000 millones para exportar GNL a lo largo de 20 años de operación de dos buques de licuefacción que serán instalados en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro.

La compañía prevé alcanzar exportaciones por más de USD 20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035. El proyecto de SESA tiene previsto la creación de 1.900 empleos directos e indirectos, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción, y tendrá una elevada participación de proveedores locales durante la operación del proyecto.

Por su parte, SEFE, compañía energética internacional, “vela por la seguridad del suministro e impulsa la descarbonización de sus clientes”. Las actividades de SEFE abarcan la cadena de valor de la energía, desde el origen y la comercialización hasta las ventas, el transporte y el almacenamiento. “Gracias a su experiencia de décadas en el comercio y el desarrollo de su negocio de GNL, SEFE se ha convertido en uno de los proveedores más importantes de clientes industriales en Europa, con un volumen de ventas anual de 200 TWh de gas y energía”, señalaron.

Sus 50.000 clientes van desde pequeñas empresas hasta municipios y organizaciones multinacionales. “Al invertir en energías limpias y especialmente en el ecosistema del hidrógeno, SEFE está contribuyendo a la transición energética”, destacó la comunicación. La empresa emplea a unas 2.000 personas en todo el mundo y es propiedad del Gobierno Federal de Alemania.

