Con el consumo de fin de año en el centro de la escena, bancos públicos, privados y billeteras digitales lanzaron una agenda agresiva de promociones navideñas para impulsar las ventas y aliviar el gasto de las familias. Hay descuentos de hasta 50%, reintegros acumulables, cuotas sin interés y beneficios especiales en supermercados, shoppings, indumentaria, juguetes y gastronomía.

Las entidades financieras concentran sus beneficios en cuatro ejes principales:

- Descuentos directos en caja o al pagar con tarjeta

- Reintegros acreditados en el resumen o cuenta bancaria

- Cuotas sin interés, especialmente en regalos y consumo durable

- Promociones por día, con fechas específicas según cada banco

En muchos casos, los beneficios son acumulables con promociones comerciales, lo que potencia el ahorro final.

Promociones bancarias por rubro clave

En el área de supermercados y alimentos

- Descuentos de entre 20% y 40% según banco

- Topes de reintegro semanales o mensuales

- Beneficios especiales en cenas navideñas y bebidas

En el área de regalos, indumentaria y juguetes

- Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas

- Reintegros en shoppings y cadenas adheridas

- Promociones especiales en fechas pico (20 al 24 de diciembre)

En el sector de tecnología y electrodomésticos

- Cuotas sin interés y descuentos en e-commerce

- Beneficios exclusivos pagando con billeteras bancarias

- Campañas relámpago previas a Nochebuena

En el sector de gastronomía y salidas

- Reintegros en restaurantes y delivery

- Descuentos por consumo en fechas específicas

- Beneficios cruzados con apps de pago

Desde supermercados y comercios de cercanía hasta regalos, tecnología y turismo, estas son todas las promociones bancarias vigentes para Navidad 2025, con detalle de días, topes de reintegro y medios de pago, para aprovechar al máximo los descuentos en las fiestas.

Banco Credicoop

Regalos y otros productos de Navidad

- Entre el 10 y el 20 de diciembre: 20% de ahorro en tiendas virtuales adheridas de hogar, deco, tecnología, electro, indumentaria, farmacias y perfumerías.

- Desde el 16 al 19 de diciembre: hasta 40% de ahorro en más de 5500 puntos de venta y tiendas web de todo el país.

- 19, 20, 22 y 23 de diciembre: 20% de ahorro en comercios de shoppings adheridos.

- 15 al 24 de diciembre: 10% de ahorro en comercios de shoppings adheridos.

Supermercados

- 12 al 30 de diciembre: Hasta 25% de ahorro con hasta $25.000 de tope en supermercados Changomás, Makro, Nino, Disco, Vea, Jumbo, Toledo, Josimar, Vital, Día, Diarco y super del interior.

- Lunes: 30% de ahorro con tope de $15.000 en Coto.

- Martes: 30% de ahorro con tope de $15.000 en Cooperativa Obrera

- Jueves: 30% de ahorro y tope de $9.000 en grupo Chango Más.

- Sábados 20 y 27 de diciembre: Hasta 40% de ahorro y hasta $18.000 de reintegro en supermercados mayoristas y minoristas adheridos.

Moda

- Jueves 30% de ahorro en Isadora, Todo Moda, 47 Street y Sportline.

Turismo

- 15 al 19 de diciembre: 12 cuotas sin interés o 15% de ahorro con reintegro de $100.000 en destinos nacionales

- 3 y 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas.

- 6 cuotas sin interés en Turismo Cabal.

- 12 cuotas sin interés en Essen y PSA.

- 18 cuotas sin interés en Fravega.

Gastronomía

- Jueves en Guolis: 20% de ahorro con $9000 de reintegro.

- Viernes: 30% de ahorro en Havanna, Freddo, Antares, Vacalin y La Fonte D´Oro.

- Viernes, sábados y domingos en La Cabrera: 30% de ahorro.

Farmacias

- Hasta 35% de ahorro en las farmacias; Farmalife, Farmaplus, Top Farma-Mi Farma, Central Oeste, Vilela, Del Puente.

Banco Macro

- Desde el 18 hasta el sábado 20 de diciembre en Shoppings, Negocios de Indumentaria, Jugueterías y Vinotecas adheridas, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto (contactless) desde el celular, se podrá acceder a los siguientes beneficios:

* Cartera General: 20% / Sin Tope.

* Preferencial: 25% / Sin Tope.

* Selecta: 30% / Sin Tope.

Además, tendrán hasta 6 cuotas sin interés.

- Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en locales adheridos de perfumerías y librerías, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto desde el celular, se podrá acceder a un ahorro del 10%, sin tope y hasta 6 cuotas sin interés.

- Entre el 15 y el 24 de diciembre, en comercios adheridos de los siguientes Shoppings será posible contar con un ahorro del 10% pagando con MODO (QR o sin contacto de MODO), pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro. El tope será de $15.000 por cliente, total promoción.

CABA:

* Galerías Pacífico.

* Recoleta Urban Mall.

* El Solar Shopping.

Buenos Aires:

* Unicenter.

* TOM (Tortugas Open Mall).

* Terrazas de Mayo.

* Paseo Champagnat.

* Paseo Aldrey -Mar del Plata-.

Córdoba:

* Patio Olmos.

* Nuevocentro Shopping.

* Paseo del Jockey.

Santa Fe:

*Shopping del Siglo.

*Portal Rosario.

*Ribera Shopping.

Mendoza:

*Mendoza Shopping.

*Portal Los Andes.

Patagonia

* Portal Patagonia: Neuquén

* Portal Trelew: Chubut.

NOA :

* Portal Salta: Salta.

* Portal Tucumán: Tucumán

* Paseo Libertad

* VAS.

Además, en todas las heladerías del país, de martes a jueves entre el 23 de diciembre y el 1 de enero de 2026, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Macro, en forma exclusiva con MODO o sin contacto desde el celular -MODO NFC, Google Pay y Apple Pay- habrá múltiples beneficios:

- Cartera General: 10 % de ahorro. El tope será de 10.000 pesos por cliente, total promoción.

- Preferencial: 20% de ahorro. El tope será de 15.000 pesos por cliente, total promoción.

- Macro Selecta: 30% de ahorro, El tope será de 20.000 pesos por cliente, total promoción.

ESPECIAL ONLINE | EXCLUSIVO MODO

Hasta el 20 de diciembre pagando con Tarjetas de Débito y Crédito Macro en comercios adheridos de electro, tecnología, home y deco, indumentaria, farmacias y perfumerías habrá 20% de ahorro.

Los topes son los siguientes:

ELECTRO Y TECNOLOGÍA: $20.000 por cliente, total promoción. HOME Y DECO:: $20.000 por cliente, total promoción INDUMENTARIA: $12.000 por cliente, total promoción. FARMACIAS Y PERFUMERÍAS: $7.000 por cliente, total promoción.

Para más información hay que ingresar a www.macro.com.ar/fiestas

BBVA

Indumentaria y Jugueterías

* Del 18/12/2025 al 20/12/2025 (Jueves a sábado) 20% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito pagando desde App BBVA con MODO. - Tope de devolución: $40.000 por usuario.

IMPORTANTE: 10% de reintegro adicional para clientes que cobran haberes en BBVA Tope de devolución extra: $20.000 por usuario.

Algunas marcas destacadas indumentaria:

* Akiabara, Awada, Mimo, Ver, Sarkany, Desiderata, Vans, Grimoldi

* Dexter, Moov, 47 Street (misma promo pero con 3 cuotas sin interés)

* Algunas marcas destacadas jugueterías: El Mundo del Juguete, City Kids, Educando

Ejemplo: Para una compra de $100.000, un cliente de Cartera General accede a un cashback de $20.000, mientras que un cliente nómina accederá a $30.000 por la acumulación de ambas promociones.

Shoppings

* Del 18/12/2025 al 24/12/2025 (jueves a miércoles): 20% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito pagando desde App BBVA con MODO. - Tope de devolución: $40.000 por usuario.

IMPORTANTE: 10% de reintegro adicional para clientes que cobran haberes en BBVA Tope de devolución extra: $20.000 por usuario.

Algunos shoppings destacados:

Unicenter, Galerías Pacificio, Abasto, El Solar, Alto Palermo Buenos Aires; Patio Olmos y Paseo del jockey, córdoba; Alto Rosario y Portal, en Rosario. Aldrey y Los Gallegos en Mar del Plata

Belleza

* Del 18/12/2025 al 24/12/2025 (jueves a miércoles)

- Juleriaque y La parfumerie 20% + 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito pagando desde App BBVA con MODO. - Tope de devolución: $40.000 por usuario.

- Kiehls 20% + 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Tope de devolución: $40.000 por usuario.

Mercado Libre - Iphone 17

Hasta 12 cuotas

vigencia 09/12 hasta el 24/12

Especial Navidad Essen

Hasta 18 cuotas

vigencia 15/12 hasta el 24/12

Especial Navidad Frávega

Hasta 12 cuotas en productos seleccionados

vigencia 15/12 hasta el 24/12

Especial Navidad Electro (On City - Samsung - Cetrogar- y más)

Hasta 12 cuotas

vigencia 15/12 hasta el 24/12

Banco Ciudad

FIABs :

El Banco Ciudad ofrece un beneficio exclusivo para las compras en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial de la Ciudad de Buenos Aires (FIABs): 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados pagando exclusivamente a través de Buepp, la billetera digital del Ciudad. Debe realizarse el pago con QR, con tarjetas de débito, crédito o dinero en cuenta (tope: $20.000 mensual).

Supermercados

Para las compras en supermercados, el Banco Ciudad brinda los lunes 25% de descuento en COTO abonando con tarjetas de crédito en un pago (tope: $10.000 por semana). Los lunes también hay 20% de descuento en locales adheridos y tienda online del supermercado Día pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $20.000, con un mínimo de compra de $20.000).

Los martes y jueves en locales adheridos de Jumbo se obtiene 20% de descuento pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual $25.000, con un mínimo de compra de $100.000).

Además, del viernes al domingo, hay 20% de descuento en tiendas físicas adheridas de Disco y Vea, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $25.000, con mínimo de compra de $60.000).

Asimismo los viernes, en tiendas físicas de supermercados adheridos del interior, se puede aprovechar 20% de descuento pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito. La promo incluye supermercados de distintas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán.

Mayoristas

Los lunes el Ciudad ofrece 20% de descuento en locales del supermercado mayorista Vital pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp, con tarjetas de crédito (tope: $20.000 mensual).

Asimismo, los jueves hay 20% de reintegro en locales adheridos del mayorista Makro pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $20.000).

Además, los sábados y domingos hay 25% de descuento en locales adheridos del supermercado mayorista Vital, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito (tope de reintegro mensual: $10.000). Y también 20% de descuento sin tope de reintegro en tiendas adheridas del mayorista Diarco, pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito.

Santander

* 17/12: Súper Miércoles Especial Fiestas - hasta 30% de ahorro + 9 cuotas sin interés en shoppings y marcas, pagando con MODO desde la App Santander, Visa.

* 19/12: Especial Cuenta Sueldo y Jubilados - hasta 30% de ahorro + 9 cuotas sin interés en shoppings y marcas, pagando con MODO desde la App Santander, Visa.

* 20/12: 3 cuotas sin interés en jugueterías y bicicleterías que cobren con Getnet, todas las tarjetas de crédito santander, todos los medios de pago. Hay algunas jugueterías en Súper miércoles + el mundo del juguete también los miércoles, pero con 20% de ahorro + 3 cuotas sin interés, sin tope (Cachavacha, City Kids, Charco, Compañía de juguetes, Giro Didáctico, Mono Coco y más).

* 24/12: último Súper Miércoles del año - hasta 25% de ahorro + 6 cuotas sin interés en shoppings y marcas, pagando con MODO desde la App Santander

Banco Provincia

Todas las promociones para el verano 2026 en la provincia.

* Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

* Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

* Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

* Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

* Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Banco de Santa Fe

* Del 15 al 21 de diciembre inclusive, los usuarios de tarjetas de crédito de Banco Santa Fe podrán acceder a hasta 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés en shoppings, jugueterías, indumentaria, calzado, ropa deportiva, regalaría, marroquinería, perfumerías, joyerías, librerías y comercios adheridos.

Además, quienes paguen a través de MODO con la app del banco en shoppings adheridos obtendrán un 10% adicional de ahorro.

Promociones en rubros y comercios adheridos

Se pueden aprovechar beneficios en jugueterías, indumentaria, calzado, ropa deportiva, regalerías, marroquinería y accesorios.

• 25% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Internacional y Gold. Tope: $20.000.

• 30% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Platinum, Signature o Black. Tope: $30.000.

• En Perfumerías, Librerías y Joyerías: 10% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito. Sin tope.

Promociones en shoppings

Los centros comerciales que participan de esta promoción son Paso del Bosque, Alto Rosario, Portal Rosario, Palace Garden, La Favorita, Fisherton Plaza, Ribera Shopping y Shopping Del Siglo.

• 25% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Internacional y Gold. Tope de reintegro: $20.000.

• 30% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Platinum, Signature o Black. Tope de reintegro: $30.000.

• Adicional MODO en shoppings: 10% extra pagando desde la app del banco. Tope: $15.000 por cliente por mes.

Además, se ofrecen beneficios todos los días en miles de comercios locales de toda la provincia y marcas líderes como Mercado Libre, Aerolíneas Argentinas, McDonalds, On City, Coto, Carrefour, Naldo, Sport 78, Havanna, Flybondi, Almundo, PedidosYa, Shell, Axion.

¿Cómo pagar con MODO desde la app de Banco Santa Fe?

Pagar con MODO desde la app del banco tiene múltiples beneficios: se paga con QR, ahorro en muchos comercios y marcas líderes, y se puede enviar dinero a los contactos sin necesidad de CBU ni alias.

Paso a paso:

1- Descargar la app Banco Santa Fe y loguearse.

2- Clickear en MODO y vincular las cuentas y tarjetas.

3- Pagar escaneando cualquier QR, elegir el medio de pago, confirmar y listo.

Para conocer todos los beneficios, bases y condiciones de las promociones se puede ingresar en: https://www.bancosantafe.com.ar/buena-semana-navidad

Banco Nacion

* Del 10/12 al 20/12: 20% de descuento todos los días en compras online, acumulables con otras promociones, pagando con cualquiera de las tarjetas de débito y crédito de Banco Nación a través de pago con QR desde la App “BNA+ MODO”

* Electro, Tecno, Home y Deco: reintegro de hasta $ 20.000 por cliente.

* Indumentaria: reintegro de hasta $ 12.000 por cliente.

* Farmacias y perfumerías: reintegro de hasta $ 7.000 por cliente.

Shoppings

* Del 15/12 al 24/12.

- Shoppings BNA-MODO: 25% de descuento todos los días pagando con QR con todas las tarjetas a través de “BNA+ MODO”, con tope de reintegro de $ 30.000 por cliente.

- Shoppings IRSA: 20% de descuento, viernes 19 y sábado 20, pagando con QR con todas las tarjetas a través de “BNA+ MODO”, sin tope de reintegro.

- Shopping Cencosud: 20% de descuento, lunes 22 y martes 23, pagando con QR con todas las tarjetas a través de “BNA+ MODO”, sin tope de reintegro.

* Del 20/12 al 24/12: 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés de lunes a miércoles y sábado y domingo, con tarjetas de crédito Mastercard y Visa del Banco Nación en Indumentaria, Juguetería, Librerías y Perfumerías.

El reintegro es de hasta $ 25.000 por compra y sólo en librerías es de hasta $ 10.000.

En caso de cobrar el sueldo en BNA las promociones suman un 5% de descuento (alcanzando el 30%) y no tienen tope de reintegro.

BANCO COMAFI

Shoppings

* Del 18 al 24 de diciembre en Shoppings TOM (Tortugas mall), Recoleta Mall, El Solar, Patio Olmos, Palmares, Galerías Pacífico, Paseo del Jockey y en las jugueterías: El mundo del juguete, Osito Azul, Cebra, Kinderland, City Kids, Monococo, Apio Verde, Graco Store

Los clientes COMAFI, podrán disfrutar de un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $25.000 por promoción. Para los clientes COMAFI UNICO la entidad ofrece un 30% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés, con un tope de reintegro $40.000 por promoción.

Ambas promociones son válidas únicamente para pagos realizados a través de MODO, utilizando Tarjetas Visa Débito del Banco Comafi o Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard.

ADICIONAL: HORA COMAFI, únicamente en los shoppings mencionados, los clientes obtendrán un 10% adicional comprando el 20 y 21 de diciembre entre las 17 y 20 hs.

Marcas seleccionadas: Ver en la página oficial del Banco Comafi.



Banco Columbia

Jugueterías

La entidad bancaria ofrece una promoción especial de Navidad los clientes podrán financiar compras de juguetes y rodados en Coto en 6 cuotas sin interés. El beneficio estará disponible para quienes abonen con tarjetas de crédito del 19 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026.

Navidad indumentaria.

* Del 10-12 al 20-12 la entidad ofrece para compras Online pagando con Modo Tarjetas de crédito y débito 20% de reintegro tope $12.000 por cuenta y promo.

En: Equus, Sevensport, Chensky, Akiabara, Showsport, Sportline, Forleden, Topper, Bonjourlulu, Sportotal, Kevingston, Swarovski, Viamo, Legacy, La martina, Cheeky, Comoquieres, Awada

Navidad Farmacias

* Compras online pagando con modo 10-12 al 20-12

* 20% de reintegro tope $7000 por cuenta y promo Tarjetas de crédito y débito

En: Las Margaritas, Partumerie, Pigmento, Central oeste, Selmadigital, Rouge, Beauty24, Farmacia del pueblo, Shopgallery

Navidad de electro y tecnología

Compras Online pagando con modo

* Del 10-12 al 20-12 20% de reintegro tope $20.000 por cuenta y por promo. Tarjetas de crédito y débito

En: Chemes , Novagar, Hendel, Naldo, Shop.ig, Maxihogar, Cetrohogar , Newsam, Motorola, Oncity, Fravega, Store sony, Coppel

Navidad en Supermercados

Pagando con MODO

MAKRO

del 04-12 al 25-12

Todos los jueves

20% de ahorro tope $20.000 por mes

Tarjetas de credito y debito

DIA

Del 04-12 al 27-12

Todos los viernes y sábados

20% de ahorro tope $20.000 por mes

Tarjetas de credito y debito

JUMBO

del 02-12 al 30-12

Todos los Martes y jueves 20% de ahorro tope $25.000 por mes

Tarjetas de credito y debito

DISCO Y VEA

del 05-12 al 28-12

Todos los viernes sábados y domingos

20% de ahorro tope $ 25.000 por mes

Tarjetas de credito y debito

VITAL

del 06-12 al 28-12

Todos los sábados y domingos

25% de ahorro tope $10.000 por mes

Tarjetas de credito y debito

CHANGO MAS

del 03-12 al 22-12

Todos los lunes

20% de ahorro tope $20.000 por mes monto mínimo de compra $70.000

Tarjetas de credito y debito

LA Anonima

Del 05-12 al 27-12

Todos los viernes y sábados

20% de ahorro tope $ 15.000 por mes

Tarjetas de credito y debito

JOSIMAR

del 05-12 al 26-12

Todos los viernes

25% de ahorro tope $ 10.000 por mes

Tarjetas de credito y debito

