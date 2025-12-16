Con la llegada de la Navidad, muchos chicos empiezan a preparar sus cartas para dejárselas a Papá Noel, por lo que existen lugares en Buenos Aires que se pueden visitar y aprovechar para sacarse fotos antes del 24 y 25 de diciembre.

Dónde sacarse fotos con Papá Noel en Buenos Aires

Los shoppings de Buenos Aires son los lugares ideales para entregar las cartas a Papá Noel y tomarse una foto en familia:

Tortugas Open Mall: en el hall central, los niños se podrán sacar la foto con Papá Noel. Tiene un costo de $10.000. Los horarios para ir son: hasta el 5 de diciembre, de 14:00 a 16:00, de 17:00 a 19:00 y de 19:30 a 21:00 horas. Del 6 al 23 de diciembre: de 11:00 a 13:00, de 14:00 a 16:00, de 17:00 a 19:00 y de 19:30 a 21:00 horas. El miércoles 24 de diciembre, el horario será de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

Paseo Plaza Canning: los más pequeños podrán entregar sus cartas a Papá Noel y disfrutar un momento en familia. Los días para visitarlo son 20, 21, 22 y 23 de diciembre, de 18 a 21 horas, en la planta alta del centro comercial.

San Justo Shopping: Papá Noel visitará los locales seleccionando regalos y preparándose para encontrarse con los niños. La foto es con reserva previa en el sitio oficial y los cupos son limitados.

Bahía Blanca Shopping: Papá Noel recibirá cartas del 8 al 24 de diciembre de 16:00 a 21:00 horas; el 24 de diciembre el horario será de 12:00 a 16:00 horas. Las cartas se entregan por orden de llegada en el Salón de Usos Múltiples, a partir de las 15:00 horas, contra la entrega de un juguete nuevo o en muy buen estado que será donado a instituciones solidarias.

Plaza Oeste Shopping: la foto con Papá Noel tiene un costo de $10.000, del 1 al 24 de diciembre inclusive, en los horarios informados en la cuenta de Instagram del centro comercial.

Cuál es el origen de Papá Noel

El origen de Papá Noel se remonta a San Nicolás de Bari, un obispo griego del siglo IV, famoso por su generosidad. Residió en la actual Turquía y ayudaba a los pobres, especialmente a los niños. Con el tiempo, se convirtió en patrono de Turquía, Grecia y Rusia, y en uno de los santos cristianos más venerados durante la Edad Media.

En los Países Bajos, San Nicolás pasó a llamarse Sinterklaas. Los inmigrantes holandeses llevaron esta tradición a Estados Unidos en el siglo XVII, donde comenzó la transformación del personaje. A partir de los años 30, la publicidad, especialmente la de Coca-Cola, lo popularizó con el traje rojo, la risa característica y la imagen bonachona que se conoce hoy.

MC/LT