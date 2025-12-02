martes 02 de diciembre de 2025
Nochebuena vintage

Navidad 2025: la nueva tendencia y el regreso a la tradición con aires de nostalgia

La tendencia global apunta a recuperar los colores y elementos tradicionales, pero con un toque de ‘sofisticación’ que los actualiza sin perder su esencia.

Cuenta DNI lanza descuentos del 40% para Navidad: cómo aprovecharlos. | Pixabay

La Navidad 2025 llega con aire de nostalgia y el regreso a los colores tradicionales. La decoración se define como una mezcla equilibrada entre lo clásico y lo elegante. En este sentido, los creadores de contenido decorativo consideran que los argentinos buscan “una Navidad emocional, con detalles que evoquen recuerdos”.

Los árboles vuelven a llenarse de rojo, verde y dorado, mientras que las cintas de terciopelo, los adornos de vidrio soplado y los toques metálicos reemplazan al plástico o al glitter artificial.

El rojo y el verde regresan como protagonistas, aunque con una versión más cuidada: rojos apagados, verdes profundos y dorados mate en lugar de los tonos brillantes.

Tips de decoración para la Navidad 2025

El diseño de interiores de los años 90 ha vuelto a tomar protagonismo en la Navidad 2025, capturando la atención de diseñadores y propietarios de viviendas. Dicho fenómeno se debe, mayormente, a la nostalgia que genera en las generaciones actuales, quienes crecieron viendo programas de televisión y películas de esa época.

Los especialistas sostienen que se referencian en programas icónicos como “Friends” o la casa de “Mi pobre angelito”.

Las redes sociales también han jugado un papel crucial en este resurgimiento, ya que los usuarios comparten hallazgos vintage de tiendas de segunda mano y recrean los dormitorios de su infancia. Entre los elementos distintivos del diseño de los 90 se encuentran los muebles redondeados y acolchonados, que priorizaban la comodidad.

Tips de decoración para la Navidad 2025

Tips de decoración para la Navidad 2025: Nochebuena vintage

En el marco de la decoración navideña 2025, los amantes del diseño buscan más emoción, calidez y nostalgia. La Navidad 2025 se caracterizará por los lazos a rayas, que se están convirtiendo en el centro de atención, mientras los diseños XXL, se utilizan como coronas para los árboles.

Por otra parte, los lazos y las cintas continúan siendo una de las tendencias más versátiles de la temporada 2025.

