10 películas navideñas: clásicos y estrenos en streaming para ver en familia

La Navidad de 2025 trae una oleada de películas que capturan la magia de las fiestas, desde aventuras familiares hasta romances invernales, disponibles en plataformas de streaming.

Esta seleccione combina los clásicos que definieron generaciones con estrenos que lideran rankings de audiencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

1. Mi pobre angelito (Home Alone)

Solo en casa, dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, es un clásico de 1990 que sigue a un niño olvidado por su familia durante las vacaciones navideñas en Chicago. Con Macaulay Culkin como Kevin McCallister, explora temas de independencia y astucia infantil frente a intrusos inesperados, en un entorno festivo lleno de trampas ingeniosas y lecciones de valor familiar. Esta comedia familiar, con 66% en Rotten Tomatoes, lidera rankings eternos de fiestas. Plataforma: Disney+.

2. Elf: El duende (Elf)

Elf: El duende, dirigida por Jon Favreau y escrita por David Berenbaum, estrenada en 2003, narra la historia de Buddy, un humano criado como elfo en el Polo Norte que viaja a Nueva York en busca de su padre biológico. Will Ferrell encarna con humor exagerado la inocencia navideña, mientras descubre el verdadero espíritu de la Navidad en una ciudad escéptica. Con 85% en Rotten Tomatoes, es un referente de comedia festiva. Plataforma: HBO Max.

Los 10 mejores regalos para niños y adolescentes en Navidad

3. El expreso polar (The Polar Express)

El expreso polar, dirigida por Robert Zemeckis y escrita por William Broyles Jr. basada en el libro de Chris Van Allsburg, de 2004, sigue a un niño escéptico que recibe un boleto mágico para un viaje en tren al Polo Norte. Con animación motion-capture y Tom Hanks en múltiples roles, evoca la maravilla infantil de la Navidad a través de un trayecto lleno de nieve, canciones y encuentros encantados. 87% en Rotten Tomatoes la consolida como favorita familiar. Plataforma: HBO Max.

4. Klaus

Klaus, dirigida por Sergio Pablos y escrita por Sergio Pablos, Zach Lewis y Jim Mahoney, estrenada en 2019, es una animación que reimagina los orígenes de Santa Claus en una isla nórdica dividida por rivalidades. Jesper, un cartero egoísta, y Alva, una maestra, inician un proyecto de regalos que transforma la aldea con actos de bondad. Nominada al Oscar, con 95% en Rotten Tomatoes, destaca por su calidez y estilo artesanal. Plataforma: Netflix.

Cuándo armar el árbol de Navidad en 2025 y cuál es el origen de la tradición

5. Crónicas de Navidad (The Christmas Chronicles)

Crónicas de Navidad, dirigida por Clay Kaytis y escrita por Matt Lieberman, de 2018, sigue a dos hermanos que accidentalmente quedan varados en un trineo con Santa Claus en una misión de entrega global. Kurt Russell como Santa añade carisma a esta aventura familiar con efectos visuales festivos y mensajes sobre fe y redención. Con 70% en Rotten Tomatoes, es ideal para niños. Plataforma: Netflix.

6. Una boda de Navidad (Holidate)

Una boda de Navidad, dirigida por John Whitesell y escrita por Tina Fey basada en su idea, de 2020, presenta a dos solteros que acuerdan ser pareja falsa en eventos sociales, comenzando por fiestas navideñas. Emma Roberts y Luke Bracey exploran el romance inesperado en un entorno de tradiciones invernales y autodescubrimiento. 71% en Rotten Tomatoes la hace una comedia romántica ligera. Plataforma: Netflix.

7. A Very Jonas Christmas Movie

A Very Jonas Christmas Movie, dirigida por Savage Steve Holland y escrita por Matt Silverstein y Dave Polsky, estrenada en 2025, sigue a los hermanos Jonas en un viaje caótico desde Londres a Nueva York para llegar a casa en Navidad. Con Nick, Joe y Kevin en roles protagónicos, combina música, comedia y obstáculos festivos en una road trip familiar. 92% en Rotten Tomatoes, lidera rankings de Disney+. Plataforma: Disney+.

8. Joy to the World

Joy to the World, dirigida por Jessie McCormack y escrita por Jessie McCormack, de 2025, centra en una escritora de estilo de vida que finge una relación con su mejor amiga para impresionar a cámaras en una cena navideña. Con Michael Urie y Jane Lynch, explora revelaciones emocionales y lazos auténticos en un entorno festivo. Con un 78% en Rotten Tomatoes, es un estreno destacado. Plataforma: Disney+.

9. Jingle Bell Heist

Jingle Bell Heist, dirigida por Clea DuVall y escrita por Jenni Alpert y Jordan Allen-Dutton, de 2025, involucra a dos empleados descontentos de una tienda que planean un robo navideño en su lugar de trabajo. Olivia Holt y Connor Swindells aportan humor y química a esta comedia romántica con toques de atraco festivo. Plataforma: Netflix.

10. ¡Vaya Navidad! (Oh. What. Fun.)

¡Vaya Navidad!, dirigida por Michael Showalter y escrita por Chandler Baker y Michael Showalter, de 2025, sigue a una madre olvidada por su familia en fiestas que emprende una aventura solitaria. Michelle Pfeiffer protagoniza esta comedia dramática sobre redescubrimiento personal en un contexto invernal caótico. 36% en Rotten Tomatoes, pero popular por su elenco. Plataforma: Prime Video.