Diez libros premiados y recomendados para regalar esta Navidad 2025

La Navidad argentina en 2025 resalta la literatura como puente cultural y emocional, con editoriales impulsando títulos que exploran identidad, historia y creatividad.

Estas selecciones de 2025 capturan la vitalidad literaria argentina, desde memorias reales hasta ficción premiada. Regalarlos nutre lazos y curiosidad, ideales para veladas navideñas. En PERFIL seleccionamos un top ten caprichoso de libros que pueden hacerte quedar con el mejor Papá Noel

1. Reconciliación

Reconciliación, de Juan Carlos I (sin premio específico, memorias destacadas por Planeta 2025), relata la vida del rey emérito desde su exilio en Estoril hasta Abu Dabi, defendiendo su rol en la Transición española y reconociendo errores personales. Explora anécdotas históricas y familiares, buscando reconciliación con España. Ideal para adultos interesados en biografías políticas.

Precio aproximado: $25.000. Disponible en El Ateneo Grand Splendid y Cúspide Corrientes.

2. Vera, una historia de amor

Vera, una historia de amor, de Juan del Val (Premio Planeta 2025), sigue a Vera tras su divorcio, en una búsqueda de identidad, libertad y deseos en un viaje introspectivo por Europa. Combina romance con reflexión sobre la madurez emocional. Recomendado para lectores adultos de ficción contemporánea.

Precio aproximado: $22.000. Disponible en Cúspide Palermo y El Ateneo Santa Fe.

3. Un millón de cuartos propios

Un millón de cuartos propios, de Tamara Tenenbaum (Premio Paidós 2025), reinterpreta el ensayo de Virginia Woolf para el siglo XXI, analizando precariedad laboral, amor digital y resentimiento femenino con referencias filosóficas. Propone belleza y trabajo como vías a la igualdad. Para adultas feministas reflexivas.

Precio aproximado: $20.000. Disponible en El Ateneo y Cúspide Recoleta.

4. Luciérnaga

Luciérnaga, de Natalia Litvinova (Premio Lumen de Novela 2024, destacada en 2025), explora la identidad bilingüe y exilio emocional de una protagonista bielorrusa en Argentina, fusionando memoria personal con historia colectiva en prosa poética. Fomenta empatía intercultural. Ideal para adultos.

Precio aproximado: $18.000. Disponible en Cúspide y El Ateneo Grand Splendid.

5. La vida por delante

La vida por delante, de Magalí Etchebarne (VIII Premio Internacional Ribera del Duero de Narrativa Breve 2024, recomendada 2025), recopila cuentos sobre transiciones vitales con sutileza y humor, desde infancia a madurez, destacando resiliencia humana. Perfecto para amantes de relatos breves.

Precio aproximado: $16.500. A la venta en El Ateneo Santa Fe y Cúspide Centro.

6. Tus ojos

Tus ojos, de Eduardo Abel Giménez (Premio ALIJA Favoritos de los Lectores 2025, categoría adolescentes), es un álbum ilustrado sobre ceguera y percepción sensorial, con un niño redescubriendo el mundo vía sonidos y texturas en collages delicados. Promueve inclusión para 12-16 años.

Precio aproximado: $12.000. Disponible en El Ateneo y Cúspide Palermo.

7. Noches siniestras en Mar del Plata

Noches siniestras en Mar del Plata, de Mario Méndez (Premio ALIJA Favoritos de los Lectores 2025, categoría adolescentes), novela juvenil de misterio en la costa argentina, donde amigos resuelven enigmas sobrenaturales en vacaciones, explorando amistad y valentía. Recomendable para 13-17 años.

Precio aproximado: $14.000. En Cúspide Recoleta y El Ateneo.

8. El juego de la copa: 10 cuentos malditos

El juego de la copa: 10 cuentos malditos, de Luciana Murzi (Premio ALIJA 2025, categoría cuentos de terror para primarios), relatos de suspenso con objetos cotidianos desencadenando horrores, ilustrados con sombras. Equilibra escalofríos y moralejas para 8-12 años.

Precio aproximado: $10.500. En El Ateneo Grand Splendid y Cúspide.

9. Cara de crimen

Cara de crimen, de William González Guevara (Premio Espasa de Poesía 2025), poemario testimonial denunciando violencias en Nicaragua con imágenes crudas, evocando heridas colectivas y exilio. Para adultos sensibles a justicia social.

Precio aproximado: $15.000. Disponible en Cúspide Corrientes y El Ateneo.

10. Henares

Henares, de José María Solís Carpintero (Premio de Novela Policía Nacional 2025), reconstruye la España postguerra vía un crimen en Alcalá de Henares, revelando desigualdades y represión a través de una limpiadora traumatizada. Suspense noir histórico para fans de intriga.

Precio aproximado: $19.000. En El Ateneo y Cúspide Palermo.

