Las cinco recomendaciones culturales de la semana: fotografía, literatura, teatro y experimentación

Edita: la feria de editoriales independientes de la Provincia de Buenos Aires



El sábado 6 y el domingo 7 de diciembre se realizará en La Plata la novena edición de la feria de editoriales independientes EDITA, con entrada libre y gratuita, y una programación al aire libre que reunirá a más de 150 sellos de todo el país. Como cada año, la feria tendrá lugar frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti (Calle 51 entre 5 y 6, La Plata) y abrirá el sábado de 12 a 21 y el domingo de 15 a 21.

EDITA, que en su última edición recibió a más de 13.000 visitantes, ofrece este año una agenda de actividades que reúne a escritores, creadores y críticos de trayectorias consagradas junto con nuevas voces. Entre los invitadxs principales se destacan Felipe Polleri (uno de los autores más singulares y relevantes de Uruguay), Sergio Bizzio (figura clave de la narrativa contemporánea) y Esther Cross (notable novelista y traductora, autora también de cuento y ensayo), junto a Carlos Ríos, Martín Palacio Gamboa (Uruguay), Martín Sancia Kawamichi, Daniel Freidemberg, Susana Szwarc, Gabriela Borrelli Azara, José Villa, Celeste Diéguez, Juan Machado, Julia Cisneros, Lu Uncal, Luciana Maxit, Mario Arteca, Tomás Watkins y Victoria Ponce. Además, en ambas jornadas habrá un espacio para que las infancias también puedan disfrutar del encuentro.

PROGRAMACIÓN

Sábado 6 de diciembre

De 17:00 a 20 La Kombi, la juegotecta viajera. Espacio para infancias.

17:00. Nos mueve el poema. Con Susana Szwarc, Martín Palacio Gamboa, José Villa y Lu Uncal.

18:15. Carnaval/35. La obra de Felipe Polleri a 35 años de Carnaval. Con Felipe Polleri, Gabriela Borrelli Azara y Carlos Ríos. Coordina: Francisco Magallanes.

19:30. Una fascinación. Con Esther Cross, Victoria Ponce y Martín Sancia Kawamichi.

Domingo 7 de diciembre

16:15. Escuchar en otra lengua. Experiencias y estrategias de circulación de libros entre Argentina y Francia. Encuentro de vinculación Argentina–Francia, destinado a profesionales del sector editorial para impulsar la cooperación, la presentación de obras francófonas y promover oportunidades de copublicación y networking. Con Pierre Astier (Francia), Julieta Sbdar, Javier Gorrais y Mateo Schapire. Coordina: Verónica S. Luna.

De 17:00 a 20, La Kombi, la juegotecta viajera. Espacio para infancias.

17:30. Nos mueve el poema. Con Celeste Diéguez, Tomás Watkins y Luciana Maxit.

18:15. Donde no habite el olvido. Charla sobre poesía, con Daniel Freidemberg y Martín Palacio Gamboa. Coordina: Mario Arteca.

19:15. Una fascinación. Con Sergio Bizzio, Juan Machado y Julia Cisneros.

20:30. Cierre musical sorpresa.

Participan: Ágnes, Akal, Alma de Papel, Amauta&Yaguar, Ampersand, Artefacto, Asunción, Atávica, Atuel, Aurelia Rivera, Autoras en Tienda, Avanti, Bajo la Luna, Barba de Abejas, Batalla de Ideas, Bosque Energético, Buchwald, Caleta Olivia, Cariño, Cassandra, Catalina Kobelt, Cepes, Chai, Charco, Cheuque, China Editora, Ciccus, Cielo Invertido, Cien Flores, Club Hem, Clubcinco, Comic.ar, Compañía Naviera Ilimitada, Contramar, Corregidor, Del Bonete, Del Signo, Documenta, Doradas Manzanas, Dualidad, Duino, Ediciones Bonaerenses, Ediciones de la Terraza, EDULP, El Colectivo, El Gato y la Caja, El Mismo Mar, El Vendedor de Tierra, Eme, Empatía, Enero, Entre Ríos, Erizo, Factotum, Fanbook, Fanzines Platenses, Filosurfer, Final Abierto, Fiordo, Firpo, Fondo de Cultura Económica, Fútbol Contado, Futurock, Godot, Gog y Magoh, Gourmet Musical, Grupo Editorial Sur, HD Ediciones, Hekht, Híbrida, Homo Faber, Hotel de las Ideas, Hule, Hwarang, Indómita Luz, Industria Mínima, Interzona, Kalos, La Cebra, La Comuna, La Flor Azul, La Marca, La Parte Maldita, La Pollera, La Sonrisa, Las Cuarenta, Lei Bailemos, Libros del Cosmonauta, Loco Rabia, Los Lápices, Madreselva, Malisia, Mar de Fondo, Marea, Maten al Mensajero, Mil botellas, Milena Caserola, Milena Pergamino, Mochuelo, Monada, Muchas Nueces, Natalia Noland, Nebliplateada, Ninguna Orilla, Niño Editor, Nocturna, Nostalgia & Rebeldía, Nubífero, Odelia, Oficina Perambulante, Omnívora, Otras Tintas, Paisanita, Papel Cosido, Pequeña Ortiga, Periplo, Pixel, Proyecto Hybris, Prueba de Galera, Pulpa Editora, Punto de Encuentro, Pupek, Rama Negra, Rara Avis, Río Va, Ripio, Salta el Pez, Serapis, Sigilo, Sudestada, También el Caracol, Tercera Persona, Tinta Limón, Todas las Fiestas de Mañana, Tóxicxs, Trapezoide, Tren en Movimiento, Tutuca, Uoiea!, Usos y costumbres, Vademécum, Vinilo, Volcán de Agua, Vox/Lux, Vuelta a Casa, Waldhuter, Zindo & Gafuri, entre otras.



Biyina Klappenbach “El cuerpo crea imagen” en Fundación CIFHA

El pasado sábado 29 de noviembre se inauguró “Biyina Klappenbach. El cuerpo crea imagen” en Fundación CIFHA ( Gral. Daniel Cerri al 1101, La Boca, CABA).

Con curaduría de Gabriel Díaz y Alfredo Srur y una minuciosa investigación de Alejandra Uslenghi, doctora en literatura comparada y profesora en Northwestern University (Chicago, EUA), la muestra reúne por primera vez la serie completa de copias por contacto vintage que Anatole Saderman realizó, a fines de la década de 1930, de los números coreográficos de Biyina y la única documentación fotográfica existente sobre su obra, pionera en danza moderna abstracta y expresiva.

Biyina Klappenbach (Buenos Aires, 1904-1994) estudió en la Europa vibrante de los años 1920 y volvió a Buenos Aires trayendo el lenguaje de las vanguardias. Bisnieta del presidente Mitre, fue pionera de la danza moderna en Argentina, además de escenógrafa, vestuarista, pintora y columnista de moda del diario La Nación; también se la considera hoy precursora de la performance. CIFHA preserva el único registro fotográfico de sus coreografías: una serie de copias por contacto y ampliaciones de la década de 1930 tomadas en Buenos Aires por su contemporáneo el fotógrafo Anatole Saderman (1904-1993).

Se puede visitar los sábados de 15 a 18 con entrada libre y gratuita.

“El viaje recién comienza”: Primera exposición fotográfica de Jorge Oneglia

A partir del 3 de diciembre en Galería Suipacha Buenos Aires, noviembre de 2025 se puede visitar "El viaje recién comienza", la primera exposición fotográfica de Jorge Oneglia, un artista cuya sensibilidad y trayectoria audiovisual encuentran en la imagen fija una nueva forma de narrar

La obra de Oneglia indaga en la relación entre lo visual, emocional y psicológico, estableciendo un diálogo entre el ojo que observa y el alma que recuerda. En palabras de la curadora Vanesa Catellani: “Jorge revela en sus imágenes ciertos detenimientos de sus vivencias, con la

convicción de atrapar el presente desde la mirada de un artista en proceso constante".

“Con la humildad de quien sabe que el arte es un regalo, presento mi primera muestra fotográfica. Esta exposición, cargada de amor, reúne una selección de obras que celebran los lugares que atesoro, los instantes que me hacen sentir vivo", detalló Oneglia.

Los videos que acompañan la muestra revelan el pulso detrás de cada captura: la espera, el silencio y la emoción de quien busca lo esencial en lo efímero. Desde su texto curatorial, Catellani invita a reflexionar sobre la identidad, la memoria y la fugacidad del instante, temas que atraviesan el trabajo de Oneglia y lo posicionan como un narrador visual de la emoción.

Inaugura el 3 de diciembre a las 19 en Galería Suipacha: Suipacha 1248 - CABA - Hasta el 17 de diciembre 2025



Emilia Mazer presenta: "Las de siempre. Un chat de amigas"



"Las de siempre. Un chat de amigas", es una comedia unipersonal que se sumerge con humor y acidez en la vida contemporánea de un grupo de mujeres, utilizando el chat de amigas de WhatsApp como eje narrativo y motor de la acción.

La protagonista, Mara, se prepara para una primera cita con un hombre que conoció en una aplicación. A través de una llamada telefónica y una serie de audios al grupo de amigas, Mara expone sus dudas existenciales, que van desde lo trivial ("¿Qué bombacha me pongo?", "¿Quién paga la cuenta?") hasta temas más profundos sobre el paso del tiempo, la pareja, el amor y la existencia (o no) del hombre ideal.

Mientras ella sale hacia su cita, el escenario se convierte en el vibrante espacio de su grupo de chat. El público escucha los hilarantes audios de sus amigas, cada una representando una mirada diferente frente a los temas más variados.

Entre ellas: Inés desahoga su frustración por la convivencia y el "machismo mágico" de su ex; Pata aporta un toque descarado con anécdotas sobre citas desastrosas y su nuevo vibrador al que le puso nombre; Fabi llama a "fluir" con el universo y Lore defiende la soltería, la libertad y el "elenco estable de chongos" con cama afuera.

El resto opina, se ríe, acota, pide consejos para cuidar a una suculenta o el teléfono de un plomero, como ocurre en cualquier grupo de chat en la vida real.

Única función: Miércoles 3/Dic - 20.30. Chacarerean Teatre - Nicaragua 5565 - CABA



El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta el cierre de la gira latinoamericana de Queer Ping Pong Alemania

Este evento se lleva a cabo en colaboración con el Goethe-Institut y el Festival Internacional de Arte Queer. La convocatoria, con cita para el sábado 6 de noviembre, desde las 17 hasta las 22, combina ping pong, cultura de club queer y música electrónica.

Este original proyecto participativo contará con la presencia de su creadora Yeşim Duman (curadora y gestora cultural), la DJ Frznte (Franziska Zahl una de las figuras más interesantes de la escena club berlinesa) y las DJ locales Gogó Dansey y DJ Squirt.

La propuesta se centra en la diversión mediante el juego compartido en comunidad, incluidos partidos de singles y dobles y rondas rotativas de los jugadores en las mesas de ping pong. Están invitados a participar tanto principiantes como profesionales, así como toda persona que disfrute pasar una tarde lúdica entre tenis de mesa y sets de DJ.

La creadora del proyecto Yeşim Duman afirma: “Queer Ping Pong es una invitación a jugar y reunirse. Se trata de visibilidad, accesibilidad y comunidad, tanto para lxs participantes como lxs observadorxs del juego”.

El ingreso al CETC se realiza por Plaza Vaticano (Viamonte) y el acceso será libre y continuo durante todo el evento, con aforo limitado. Se podrá permanecer el tiempo que se desee en el espacio. Se ofrecerán paletas y pelotas, aunque quienes lo deseen pueden llevar su propio equipo de ping-pong.

Durante el evento también se llevará a cabo un torneo single con una sola categoría, enfocado en la diversión, la integración y el encuentro. La inscripción al torneo será presencial durante la primera hora del evento, y el torneo se desarrollará entre las 18 y las 21 horas.

Además, durante toda la jornada habrá mesas disponibles para juego libre.

Queer Ping Pong inició en 2020 y se convirtió en una plataforma para la visibilidad y el encuentro queer que convocó a artistas internacionales y comunidades diversas en toda Alemania. Tras su última exitosa edición en el Gropius Bau en Berlín, el proyecto transdisciplinario recorre el continente sudamericano desde fines de noviembre hasta principios de diciembre. De la mano del Goethe-Institut, ha realizado cuatro escalas: Montevideo, Asunción, Córdoba y Buenos Aires.

El Festival de Arte Queer es un festival internacional con base en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, creado por Lisa Kerner y Violeta Uman y producido por Brandon Asociación Civil y Cultural y FAC: Frente de Acciones Culturales. Toma al arte y sus manifestaciones como eje de su activismo (Artivismo) y la cultura como un potente hecho político capaz de transformarnos en una sociedad más justa e igualitaria.

Line up en Buenos Aires

17:00 a 18:30 – DJ Squirt

18:30 a 20:00 – Gogo Dansey

20:00 a 22:00 - FRZNTE