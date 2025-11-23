La AMIA entregó sus premios Artista Solidario del 2025

Con una gran concurrencia que se dio cita en el auditorio de Pasteur 633, las autoridades de la AMIA entregaron los premios Artista Solidario 2025.

Los ganadores fueron Sandra Mihanovich (en la categoría Música); Aldo Sessa (Fotografía); Eduardo Stupía y Pablo Siquier (Artes Visuales); Ana María Shua (Literatura), Martín Ron (Arte Público); la Fundación ArteBa (Institucional) e Inoxmaker (Reconocimiento).

La entrega de los galardones se realizó en el marco del Día del Artista Solidario, una efeméride creada por iniciativa de AMIA con el fin de reconocer a todas las personas que en el ámbito de la cultura dedican su tiempo, esfuerzo y talento a colaborar en distintas acciones de bien público.

Con la conducción de Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de AMIA, la ceremonia de premiación contó con el mensaje de bienvenida del presidente de la institución, Osvaldo Armoza. “Este es un reconocimiento que no solo celebra trayectorias creativas, sino que también subraya el poder que tiene el arte para expresar valores, sensibilizar y para tender puentes. Porque los artistas poseen una capacidad única: la de conectar”, expresó el titular de la AMIA.

“Conectar con emociones, con realidades que duelen, con necesidades y también con los sueños que queremos ver hechos realidad”, agregó. “Y es precisamente esa conexión la que puede generar cambios e invitarnos a pensar cómo podemos construir una sociedad más justa y empática”, sostuvo el presidente de la entidad.

La velada culminó con los artistas cantando “himnos” como La cigarra y Sólo le pido a Dios.