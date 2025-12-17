El Hospital Garrahan desarrolla un sistema para detectar con mayor eficacia enfermedades graves

El Hospital Garrahan, junto a especialistas de la UBA, desarrolló una herramienta inédita que permite identificar trastornos asociados al envejecimiento celular. Este avance científico promete cambiar la forma de diagnosticar enfermedades raras en Argentina.

Se trata de la primera curva argentina para medir la longitud de los telómeros, pequeñas estructuras que protegen el ADN. Con el nuevo método innovador será posible anticipar enfermedades graves, desde fallas en la médula ósea hasta tipos de cáncer.

"La longitud de la curva depende de la alimentación, ambiente, es diferente para cada población. Usar curvas de otras poblaciones no es lo más correcto. Obtener la nuestra que es muy heterogénea, en cuanto a etnias, nos resultó sumamente valioso", explicó a Clarín Carolina Pepe, referente del laboratorio de Biología Molecular Hematología del Hospital Garrahan.

Alejandro Chaves, autor principal del estudio, agregó: “Esto dificultaba el diagnóstico de desórdenes de la biología de los telómeros, afecciones hereditarias poco frecuentes que pueden aparecer en la infancia y que exigen decisiones clínicas complejas, como la evaluación para un trasplante de células madre”.

En palabras de la coordinadora de investigación del centro de salud pediátrico, Silvina Ruvinsky, el avance científico permitirá detectar más casos y mejorar el diagnóstico. “Los equipos médicos podrán identificar precozmente a quienes necesitan estudios genéticos específicos. También podrán evitar exploraciones innecesarias si no presentan riesgo y orientar mejor el tratamiento de niños con enfermedades muy complejas”, agregó.

"Es importante diferenciar lo que es hereditario de lo que es adquirido para llegar al diagnóstico de certeza y también para el consejo genético familiar", agregó Carolina Pepe.

La noticia se da en un contexto en el que el proyecto del Presupuesto 2026, según pudo conocer Infobae, establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

También se da en un momento en el que se registra una caída en la vacunación infantil y adolescente frente a enfermedades que se creían erradicadas. Los datos oficiales de cobertura de vacunación de 2024 muestran un descenso histórico en la aplicación de las vacunas del Calendario Nacional obligatorio.