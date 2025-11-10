Tensión en el Hospital Garrahan: sancionan a trabajadores y apuntan contra la secretaria general de APyT

El interventor del Hospital Garrahan, Mariano Pirozzo, inició sumarios y sancionó a varios empleados —entre ellos, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT)— por supuestos actos de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”, según se informó en las últimas horas.

La medida generó un fuerte rechazo dentro del hospital y entre distintos sectores sindicales. En diálogo con Noticias Argentinas, integrantes del equipo de salud calificaron la situación como “gravísima” y repudiaron el accionar del funcionario, designado en julio por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

“Después de lograr un aumento del 61% tras meses de reclamo, ahora Pirozzo aplica sumarios a Lezana y a otros compañeros por las protestas realizadas dentro del hospital”, señalaron desde el gremio.

Convocan a un cabildo abierto en defensa de los trabajadores

En respuesta a las sanciones, APyT convocó a un cabildo abierto para el próximo jueves 13 de noviembre, con el objetivo de “fortalecer la unidad frente a la reforma laboral y previsional impulsada por el Gobierno Nacional”, y repudiar el accionar de la intervención.

El encuentro se llevará a cabo en el hall central del Hospital Garrahan (Combate de los Pozos 1881), con modalidad presencial y virtual. Participarán organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, jubilados, colectivos de discapacidad, periodistas y universitarios, entre otros.

El Garrahan logra un aumento del 61% tras meses de conflicto y reclamos por la emergencia pediátrica

La dirigente sindical, que encabeza la Asociación de Profesionales y Técnicos, rechazó las acusaciones y consideró que la sanción “no tiene sustento alguno”.

“Este ataque es ridículo, infundado e insólito. Lo que buscan es amedrentar a quienes reclamamos mejores condiciones laborales y defendemos la salud pública”, expresó Lezana, quien además invitó a la ciudadanía a sumarse al cabildo abierto.

LB / EM

