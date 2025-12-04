El libro, “Borges, más allá del orientalismo”, relata una investigación paciente, obsesiva y meticulosa de la hispanista de origen turco Nesrin Karavar. La corazonada propia de quien tiene una vocación apasionada por su trabajo. Inspirada, guiada, según la autora, por un dicho sufí —“los sabios son como las estrellas, un faro para los viajeros del camino”— siguió su intuición, convertida ya en sueño.

La relación finalmente se confirmó. Después de cinco años de búsqueda, contactos y entrevistas, en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas encontró un cuaderno con apuntes manuscritos inéditos, titulados “Los Místicos del islam”, que Borges escribió entre 1949-1952 para un seminario en el Colegio Libre de Estudios Superiores.

El título del libro compilado por Karavar no refleja el laberinto recorrido, la intensidad de semejante esfuerzo, las dudas, la intriga, cierto suspenso, menos todavía el valor que tienen las notas inéditas halladas, además de las colaboraciones pedidas a destacados expertos. Por caso, a Fernando Flores Maio, vicepresidente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, autor de “Religión en la biblioteca de Borges”.

Borges y sus apuntes inéditos sobre mística y culturas orientales

Encajado en anaqueles con otros textos de género académico, sin más menciones en medios de comunicación o anuncios publicitarios, la difusión que merece será entonces lenta, sólo por la recomendación que seguramente le hará un lector —borgiano o no— a otro, después de leerlo. Es probable que el apuro para llegar a tiempo con los ejemplares al Simposio sobre Borges que se desarrolló hace un par de semanas en San Rafael, Mendoza, donde se encuentra un ícono nacional, el laberinto dedicado a Borges, haya impedido debatir un título más interesante del contenido.

“Borges no se limitó a contemplar Oriente desde el exotismo, sino que lo incorporó a su visión de una cultura verdaderamente universal”, observa Karavar. En ese sentido, explica, “el libro subraya la relevancia de superar las lecturas eurocentristas del orientalismo y poner en valor la mirada profundamente inquisitiva de Borges, capaz de tender puentes entre continentes, culturas y religiones”.

“Borges se adentró en la Cábala, la mística cristiana, el sufismo. En sus notas inéditas citó a poetas y pensadores del mundo árabe e islámico, como Rumi, considerado como el fundador de la orden de los derviches giróvagos, una de las figuras clásicas de la filosofía y la literatura turco-persa medieval. Sus comentarios en estas notas constituyen un punto de partida significativo para futuros estudios sobre las relaciones culturales entre Oriente y Occidente”.

El libro editado por Mar Dulce, con el apoyo de la Municipalidad de San Rafael, incluye el último artículo que escribió María Kodama, “Jorge Luis Borges y la experiencia mística”. Julio Crivelli, Presidente de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, analiza en “Borges, Averroes y la Biblia” un diálogo entre misticismo y razón. Sergio Baur, ex embajador argentino, explora la relación literaria e imaginaria de Borges, su visita real al país, que acompaña con fotografías.

Margarida Castells Criballés, profesora de la Universidad de Barcelona, analiza “Las infinitas transformaciones de Las mil y una noches”. Verónica García Morena, de la Eastern New Mexico University, recuerda la influencia del escritor, poeta y crítico literario Rafael Cansinos Assens, a quien Borges definía como uno de los pocos genios que había conocido.

Nesrin Karavar, compiladora del libro, investigadora y profesora de lengua y literatura turca en la Universidad de Barcelona, invitada en la Universidad Nacional de Cuyo, incluye la transcripción —con derechos del auditor de la Wylie Agency en Texas— de los apuntes de Borges y las imágenes de los manuscritos originales.