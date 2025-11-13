Borges en sus laberintos: San Rafael será sede de un simposio internacional sobre el vínculo del escritor con Oriente

San Rafael se prepara para recibir uno de los eventos culturales más destacados del año: el Simposio Internacional “Borges más allá del orientalismo”, que se realizará los días 21 y 22 de noviembre en el auditorio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y en la Estancia Los Álamos, en Mendoza.

El encuentro propone un espacio de reflexión interdisciplinaria y diálogo cultural en torno a la obra de Jorge Luis Borges, con especial foco en sus vínculos con las tradiciones y filosofías de Oriente. Participarán reconocidos académicos, artistas y representantes de instituciones culturales nacionales e internacionales.

“Borges no se limitó a contemplar Oriente desde el exotismo, sino que lo incorporó a su visión de una cultura universal”, señala la doctora Nesrin Karavar, investigadora que descubrió textos inéditos del escritor titulados “Los místicos del Islám”.

Borges y Cortázar

El simposio invita a redescubrir al autor desde una mirada renovada: la de un creador que transformó la alteridad en conocimiento y el símbolo en un puente entre culturas. En sus textos, Borges se adentró en la Cábala, la mística cristiana y el sufismo, y citó a poetas y pensadores como Rumi, Omar Khayyam o Attar, integrando Oriente y Occidente en una sola cosmovisión literaria.

Durante el evento se presentará el libro “Borges más allá del orientalismo”, una compilación de ensayos que analiza cómo el escritor argentino logró superar la mirada eurocentrista predominante del siglo XX.

El viaje por los laberintos borgeanos

El segundo día del encuentro, el 22 de noviembre, se realizará un conversatorio en la Estancia Los Álamos, hogar del Laberinto de Borges diseñado por el británico Randoll Coates en homenaje al autor. Allí participarán representantes de la Fundación Internacional J. L. Borges, la Fundación Giorgio Cini de Venecia, y especialistas de Mendoza, Parma y San Rafael.

El recorrido también busca vincular los cuatro laberintos dedicados a Borges en el mundo: los de San Rafael, Venecia, Fontanellato (Italia) y Maipú (Mendoza). Estos espacios conforman una red simbólica que celebra su legado como figura universal de la literatura y el pensamiento.

El evento se enlaza además con la reciente inauguración de la Galería del Minotauro en Club Tapiz, un espacio subterráneo dedicado al arte contemporáneo y textil. Su muestra inaugural, “El color tejido” de Adolfo Estrada, continúa el espíritu de “El hilo de Ariadna”, exposición que explora los vínculos entre los textiles nómadas de Eurasia, la Ruta de la Seda y la metáfora del laberinto.

El hilo que atraviesa estas propuestas une a Borges, los pueblos antiguos y el arte moderno: una búsqueda estética y filosófica por descifrar los enigmas del universo, como los hilos de una trama o los caminos de un laberinto.

Un homenaje vivo al genio universal

“Borges nos enseñó que los laberintos, los espejos y los símbolos son formas de conocimiento”, expresó Ramón Blecua, uno de los organizadores del simposio.

El encuentro promete ser una experiencia única, donde arte, literatura y filosofía se entrelazan para rendir homenaje al escritor que hizo del infinito una metáfora de la humanidad.

