Con El Simposio Ciertas Petunias celebra 20 años a pura música y humor

A partir del 14 de septiembre, el Centro Cultural de la Cooperación será el escenario de una celebración muy especial: El Simposio, nada se pierde todo se transforma es el nombre del nuevo espectáculo de la compañía Ciertas Petunias. Con motivo de su 20º aniversario, el grupo presenta una obra que repasa lo mejor de su repertorio, con un giro único y renovado. Conocidas por su particular estilo que fusiona el teatro musical, la comedia y la música en vivo, Magdalena Barla, Camila Campodónico, Natalia Guevara y Tania Valsecchi formaron esta compañía en 2005.

En una entrevista, Camila recuerda los inicios de la compañía: "No sabíamos lo que estábamos haciendo", revela. La idea surgió en una reunión en la que estas amigas y cantantes en un coro, comenzaron a fusionar su pasión por la música con el humor y el teatro: "Nos empezamos a entusiasmar y a pensar en cómo hacer para que conviva Gilda con los Beatles y un tema punk a través del teatro y del humor", cuenta. A pesar de no haber planeado un camino tan largo, el grupo se consolidó gracias a la excelente respuesta del público desde sus primeras presentaciones.

Las integrantes de la compañía se fueron formando a medida que el proyecto lo pedía: estudiaron actuación, trabajaron en la sonoridad del grupo y se profesionalizaron en la ejecución de instrumentos, convirtiendo cada desafío en una oportunidad de aprendizaje. Aquí la entrevista completa con Camila Campodónico:

Para celebrar sus 20 años, Ciertas Petunias optó por no crear un espectáculo completamente nuevo, sino presentar una selección de sus "grandes éxitos" de una manera distinta. A pesar de esto, también incluyeron una canción inédita. Bajo el nombre de El Simposio, utilizan un marco académico y formal para reformular sus números clásicos. La comedia nace del contraste entre el ámbito intelectual y la naturaleza absurda de los temas y las canciones. "Queremos hablar de tal tema, entonces hay una ponencia y se canta esa canción y se hace esa escena", explica la artista.

A diferencia de sus shows anteriores, el aspecto estético del nuevo es más minimalista, con vestuario sobrio y una escenografía sencilla. Esta decisión, además de estar en línea con el concepto académico, tiene una razón práctica: el espectáculo está diseñado para ser "muy portátil", facilitando las giras. Con el humor como pilar fundamental, la música y las voces como su sello distintivo, Ciertas Petunias invita al público a ser parte de esta fiesta de aniversario. El show se presentará por únicas 10 funciones los domingos a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.