Guillermina Delupi presentó su primer libro de poesía en España

La escritora y periodista Guillermina Delupi presentó en España su poemario “Hiciste que la poesía perdiera los estribos”, un recopilatorio de versos que fue escribiendo a lo largo de los años y que fue editado recientemente en España.

De viaje en ese país para promocionar el libro, la periodista cordobesa fue entrevistada por Susana Santaolalla. Delupi sostuvo que “es un libro que nace a partir de la suma de voluntades de amigos y colegas. Creo que lo más hermoso que tiene este libro es eso, su espíritu colaborativo”.



La escritora, que también se especializa en periodismo cultural, comenzó a escribir hace varios años. En un principio los subía a un blog, luego comenzó a participar en distintas antologías y en presentaciones. De a poco, sus poemas comenzaron a repartirse por países tan diversos como México, India, Chile y España, donde un grupo de poetas, periodistas y lectores han atrapado sus poemas en tinta y papel. “En marzo y abril de este año, uno de mis poemas formó parte de una exposición que se hizo en una galería neoyorquina, Pen and Brush, que reunió obras de 35 mujeres de todo el mundo”, añadió.

Sobre este poemario, la autora asegura que: “‘Hiciste que la poesía perdiera los estribos’ trata temas muy íntimos, lugares donde cualquier lector se ha sentido en algún momento incluso perdiendo los estribos. Y voy a parafrasear a un poeta cordobés que se llamaba Vicente Luy, que cada vez que le preguntaban qué era la poesía, él contestaba: ‘Es la única ciencia que se ocupa del problema’. Y siempre me pareció bellísimo eso. Creo que la poesía muchas veces salva. Muchas veces es como ese rinconcito en el que guarecerse de las tempestades, ese respiro de este mundo que por ahí muchas veces nos es hostil”.

El libro se divide en dos partes: una donde están más marcados temas como el amor y el desamor y luego una parte que abarca temas como la pérdida de la inocencia, la muerte. “La escritura me da mucha paz y me gustaría que los lectores que puedan acercarse a mis versos, y a través de este libro, puedan encontrar en él también esa paz que encuentro cuando leo y cuando escribo”.







En Córdoba



“Hiciste que la poesía perdiera los estribos” se consigue en Rubén Libros, Deán Funes 163, Paseo Santa Catalina. El pasado 23 de octubre realizó la presentación frente al local, acompañada por Chema Forte.