Diez libros recomendados por Bill Gates para regalar en Navidad

La Navidad ofrece una oportunidad para obsequiar lecturas que promuevan la reflexión y el entendimiento del mundo, según las recomendaciones anuales de Bill Gates, cofundador de Microsoft y filántropo global.

Gates selecciona anualmente libros que "ayudan a comprender fenómenos complejos", según su blog reseñado en Kirkus Reviews. Para 2025, su lista de verano enfatiza memorias que influyeron en su propia autobiografía, mientras que la de vacaciones aborda temas prácticos como el clima y la comunicación.

1. Personal History

Personal History, de Katharine Graham (ganadora del Premio Pulitzer de Biografía en 1998), narra su trayectoria como editora de The Washington Post, asumiendo el liderazgo tras tragedias familiares y enfrentando crisis como Watergate. Gates destaca su recordatorio de que líderes excepcionales surgen de lugares inesperados.

Personal History

Precio aproximado: $28.000. Disponible en El Ateneo Grand Splendid y Cúspide Corrientes, en Ciudad de Buenos Aires.

2. Chasing Hope: A Reporter’s Life

Chasing Hope: A Reporter’s Life, de Nicholas Kristof (dos veces ganador del Premio Pulitzer), detalla su carrera cubriendo guerras y pobreza en más de 150 países, manteniendo optimismo ante adversidades. Gates afirma que su trabajo cambió el curso de su vida filantrópica.

Precio aproximado: $30.000. En Cúspide Palermo y El Ateneo Santa Fe.

3. Educated

Educated, de Tara Westover (bestseller internacional), relata su escape de una familia survivalista mormona en Idaho hacia la educación universitaria y un doctorado en Cambridge. Gates resalta cómo captura el proceso de autodescubrimiento al ver limitaciones parentales.

Precio aproximado: $25.000. En El Ateneo y Cúspide Recoleta.

4. Born a Crime: Stories From a South African Childhood

Born a Crime: Stories From a South African Childhood, de Trevor Noah (ganador de Emmy por comedia), explora su infancia birracial bajo el apartheid sudafricano, usando el humor para trascender fronteras. Gates elogia su perspectiva outsider en la comedia.

Born a Crime: Stories From a South African Childhood

Precio aproximado: $24.000. Disponible en Cúspide y El Ateneo Grand Splendid.

5. Surrender: 40 Songs, One Story

Surrender: 40 Songs, One Story, de Bono (líder de U2), estructura su vida alrededor de 40 canciones, revelando vulnerabilidades y esfuerzos por atención parental. Gates lo considera un modelo de apertura emocional para sus propias memorias.

Precio aproximado: $32.000. Disponible en librerías Ateneo Santa Fe y Cúspide Centro.

6. Remarkably Bright Creatures

Remarkably Bright Creatures, de Shelby Van Pelt (bestseller), es una novela sobre Tova, una mujer de 70 años que encuentra propósito limpiando un acuario y conectando con un pulpo inteligente. Gates aprecia cómo aborda el desafío de llenar días post-laborales.

Precio aproximado: $26.000. Disponible en librerías Cúspide y El Ateneo.

7. Clearing the Air

Clearing the Air, de Hannah Ritchie, responde 50 preguntas clave sobre el cambio climático con datos optimistas sobre avances en renovables y innovación. Gates lo ve como una explicación clara y esperanzadora del desafío climático.

Clearing the Air

Precio aproximado: $29.000. Disponible en El Ateneo Grand Splendid y Cúspide Palermo.

8. Who Knew

Who Knew, de Barry Diller, es un memoir sobre su carrera innovando en TV y internet, desde miniseries hasta redes como Fox. Gates destaca sus apuestas visionarias que transformaron industrias.

Precio aproximado: $27.000. Disponible en librerías Cúspide Recoleta y El Ateneo.

9. When Everyone Knows That Everyone Knows

When Everyone Knows That Everyone Knows, de Steven Pinker, explica cómo el "conocimiento común" facilita coordinación social mediante señales indirectas. Gates nota que ilumina interacciones cotidianas.

When Everyone Knows That Everyone Knows

Precio aproximado: $23.000. Disponible en librerías El Ateneo y Cúspide Corrientes.

10. Abundance

Abundance, de Ezra Klein y Derek Thompson, analiza por qué EE.UU. enfrenta dificultades para construir infraestructura y propone sistemas para difundir ideas innovadoras. Gates reconoce paralelismos con su trabajo en salud y clima.

Precio aproximado: $31.000. Disponible en Cúspide y El Ateneo Grand Splendid.