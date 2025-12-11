Javier Milei reveló negociaciones con Gran Bretaña para levantar el veto a la venta de armas a Argentina

El diario londinense The Telegraph sorprendió este jueves al revelar que el presidente argentino, Javier Milei, mantiene contactos con el gobierno del Reino Unido para levantar las restricciones que impiden a la Argentina adquirir armamento británico desde la guerra de Malvinas.

El medio cita declaraciones de Milei confirmando esa gestión: “No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”.

El artículo de Javier Milei en The Telegraph

La normativa actual del gobierno británico indica que el Reino Unido debe “rechazar licencias para la exportación y el comercio de bienes que se consideren que mejoran la capacidad militar argentina”.

Según The Telegraph, las autoridades británicas niegan que existan negociaciones específicas para flexibilizar esas limitaciones, aunque el diario menciona fuentes que confirman conversaciones bilaterales vinculadas a temas de defensa. Además, asegura que Milei tiene previsto viajar a Londres en 2026.

El proyecto del presidente argentino, revelado al medio londinense, incluye una visita durante abril o mayo, con reuniones previstas con el primer ministro Keir Starmer y líderes de la oposición, entre ellos el nacionalista Nigel Farage. Sería el primer presidente argentino en visitar Gran Bretaña en 28 años.

Las Islas Malvinas y las relaciones diplomáticas

Respecto a la soberanía de las Malvinas, Milei sostuvo que la recuperación debe realizarse mediante vías diplomáticas: “Creo que la mejor manera de demostrar la voluntad por parte de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial adulta”.

La fragata HMS Antelope de la Royal Navy hundida el 24 de mayo de 1982 por un avión argentino Douglas A-4 Skyhawk

En la estrategia de acercamiento, Milei destacó la intervención de Donald Trump: “Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites. Y hay otro que es Estados Unidos, intentando asegurar que su área de influencia —su bloque de satélites— abarque todo el continente americano".

El mandatario no descartó una alianza militar completa con Gran Bretaña como parte de la reactivación de las relaciones: “De ninguna manera renunciaría a un territorio, pero es evidente que las personas terminarán votando con los pies. Y si se replican esas condiciones de vida que les garanticen un alto nivel de vida, es muy posible que estén más dispuestos a reconocer ese territorio como argentino”.

Fuentes de Downing Street (la sede de gobierno británico) negaron al diario que las conversaciones incluyan la cuestión de la soberanía: “La soberanía no es negociable y defenderemos su derecho a la autodeterminación. En 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre su futuro, y una abrumadora mayoría optó por seguir formando parte del Reino Unido”.

The Telegraph también mencionó las objeciones de veteranos de la guerra de 1982, quienes alertan que la modernización del ejército argentino podría dejar las Malvinas vulnerables a un eventual conflicto.

Lord West, ex Primer Lord del Mar y comandante del HMS Ardent, hundido durante el conflicto, afirmó: “Uno siempre está un poco preocupado de que consigan armas nuevas e inteligentes cuando todavía tienen la aspiración de apoderarse de las Malvinas”.

La fragata HMS Ardent hundida el 21 de mayo de 1982 por un avión argentino A-4P Skyhawk

La compra de los F-16 Fighting Falcon

La política de Milei para modernizar a las Fuerzas Armadas tuvo un capítulo central la semana pasada con la llegada de los primeros F-16 Fighting Falcon adquiridos a la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y modernizados bajo el estándar MLU (Mid-Life Upgrade). Se trata de aeronaves fabricadas en los años 80 que Dinamarca reemplazó hace tiempo por modelos más recientes.

Documentación oficial indica que la Argentina deberá pagar US$301 millones, distribuidos en cinco pagos anuales. El monto incluye los aviones, ocho motores adicionales, repuestos para los primeros cinco años de operación, sistemas de soporte terrestre y cuatro simuladores de vuelo.

Javier Milei en uno de los F-16 Fighting Falcon comprados por Argentina

La operación fue aprobada por el gobierno estadounidense, requisito indispensable porque el modelo fue desarrollado por la compañía estadounidense Lockheed Martin y se encuentra bajo regulación del sistema de exportación militar de Estados Unidos.

Según el gobierno de Javier Milei, esta compra representa la incorporación militar más relevante desde 1983, lo que le permite a la Fuerza Aérea recuperar capacidad supersónica tras la retirada de los Mirage y rearmar un escuadrón operativo estable.

