Así llegaron a la Argentina los primeros cuatro vehículos blindados Stryker de Estados Unidos

Llegaron a la Argentina los cuatro primeros vehículos blindados Stryker que el gobierno del presidente Javier Milei le compró a Estados Unidos, lo que significa un importante avance en la actualización de las capacidades militares de nuestro país y el fortalecimiento de su cooperación con Washington en el área clave de defensa.

Este miércoles 3 de septiembre, el embajador estadounidense Peter Lamelas acompañó al ministro de Defensa, Luis Petri, a su sucesor en este cargo, el teniente general Carlos Presti, y a otras autoridades locales durante la presentación oficial de los vehículos en el Arsenal de Boulogne.

El Stryker es un vehículo blindado de ocho ruedas usado por el ejército estadounidense para realizar acciones rápidas, al permitir mover a las tropas de infantería de forma segura y ágil, ofreciendo una eficiente combinación de potencia de fuego y protección para los soldados.

Argentina compró ocho de estos vehículos dedicados a trasladar tropas (ICV). Los cuatro restantes llegarán el próximo 8 de diciembre. El valor del paquete completo -que incluye los vehículos, sus repuestos, la capacitación para manejarlos y el apoyo técnico-es de 20 millones de dólares. Estados Unidos se hace cargo del apoyo técnico mientras que General Dynamics Land Systems, fabricante del Stryker, brinda la capacitación.

Estos vehículos le permitirán a la Argentina realizar diferentes tareas: operaciones de mantenimiento de paz, rápida respuesta ante desastres y acciones de asistencia humanitaria; además, fortalecerán la interoperabilidad con los sistemas de Estados Unidos, remarcando el compromiso del presidente Donald Trump de trabajar con sus aliados más importantes de la región

El ministro de Defensa Luis Petri

Los soldados custodiando el Stryker

El ministro Petri durante su exposición

El embajador estadounidense Peter Lamelas

Un soldado manejando el Stryker

El embajador Lamelas y el ministro Petri acompañado por referentes del ejército

El ministro Petri acompañado por el embajador de Estados Unidos, funcionarios y militares durante la presentación del blindado Stryker

Los solados durante el acto de presentación del Stryker

El acto de presentación de los 4 vehículos Stryker llegados a la Argentina

