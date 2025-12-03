El Gobierno cambia a la mayoría de los jefes de las Fuerzas Armadas por sugerencia de Carlos Presti

A través de su cuenta oficial de X, Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei anunció un importante cambio en gran parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas por sugerencia directa del ministro de Defensa. El general de División Oscar Zarich sustituirá a Carlos Presti al mando del ejército; el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el jefe del Estado Mayor Conjunto, reemplazando al brigadier general Xavier Julián Isaac; y el vicealmirante Juan Carlos Romay será el nuevo jefe de la Armada Argentina, ocupando el lugar del almirante Carlos María Allievi. Milei solo ratificó en su puesto al brigadier Mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

Oscar Zarich, Carlos Romay y Gustavo Valverde

Los jefes salientes habían asumido sus cargos el 10 de enero de 2024, aunque el presidente los había nombrado el 29 de diciembre de 2023.

Carlos Presti confirmó que tomará licencia de su cargo militar para asumir como ministro

En su tuit, Adorni especifica: “El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente:

- General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército.

- Vicealmirante Juan Carlos Romay será el Jefe de la Armada.

- Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el Jefe del Estado Mayor Conjunto”.

Y agregó: “Asimismo el Presidente de la Nación ratifica al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea. Dios bendiga a la República Argentina”.

El posteo de Manuel Adorni anunciando el cambio de la cúpula militar

Por su parte, Presti, el nuevo ministro de Defensa, escribió un posteo en su cuenta de X dejando claro que lo ocurrido es el resultado de las sugerencias que le hizo a Milei para designar a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas, al remarcar que "el Presidente de La Nación Argentina Javier Milei, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, aceptó mis propuestas".

Según la Agencia Noticias Argentinas, los jefes nombrados serían muy cercanos a Karina Milei, la hermana del presidente.

El posteo del ministro Presti remarcando su influencia a la hora de nombrar a las nuevas autoridades militares

Quién es Carlos Presti, el influyente ministro de Defensa

El sábado 22 de noviembre, Milei anunció que Presti sería su nuevo ministro de Defensa, ocupando el lugar de Luis Petri, quien el próximo 10 de diciembre asumirá una banca en el Congreso. El comunicado oficial decía: “El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo ministro de Defensa”.

Luis Petri saludando a su sucesor, el teniente general Carlos Alberto Presti

El flamante ministro es teniente general del Ejército argentino. Nació el 23 de junio de 1966 y arrancó su carrera profesional en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería. A nivel académico, cursó estudios en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Exministros de Defensa de Macri respaldaron a Carlos Presti, pero adviertieron sobre posible “confusión de roles”

En su carrera ocupó posiciones centrales dentro del ejército: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar. También cumplió importantes funciones en misiones internacionales: fue jefe del batallón argentino de paz en Haití y agregado de Defensa en diferentes embajadas centroamericanas.

A fines de 2023, por decreto presidencial, fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército.

