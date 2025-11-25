Tras los recientes movimientos dentro del Gabinete, el presidente Javier Milei retoma este martes su agenda oficial con una ceremonia de ascensos en las Fuerzas Armadas y un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien visitará Argentina en el marco de una gira regional.

El jefe de Estado presidirá el acto anual de Entrega de Sables destinado a los nuevos generales, almirantes y brigadieres promovidos durante 2025. La actividad se desarrollará en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, y de su reemplazante designado, el teniente general Carlos Alberto Presti, quien quedará al frente del Ministerio cuando Petri asuma su banca como diputado de La Libertad Avanza el 10 de diciembre.

Aunque ya fue anunciado como próximo titular de la cartera, Presti asistirá con su uniforme de jefe del Estado Mayor del Ejército. El acto también contará con la participación del jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi; del titular del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac.

