Agustín Rossi: "Hay personal militar que cumple sus horas de trabajo y el resto del tiempo hace Uber, Cabify”

El exministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que “hay personal militar que cumple sus horas de trabajo en alguna dependencia y el resto del tiempo hace Uber, Cabify, o alguna cuestión de esas para completar su salario”.

Milei mejora en las encuestas y recupera imagen positiva tras su triunfo electoral

Salarios

Además señaló que “la baja de los salarios” registra “una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 30%”.

El exjefe de Gabinete recordó que durante la gestión anterior se realizaban “dos adecuaciones salariales en enero y marzo, que el Gobierno del presidente (Javier) Milei apenas asumió, suspendió”.

Valdés viaja a la India en busca de inversiones y no estará en Corrientes para recibir a Javier Milei

IOSE

También remarcó que existe “un deterioro enorme de la obra social, el IOSFA, que se ha quedado sin prestadores en muchos lugares del país”.

Rossi expresó que el IAF (Instituto de Ayuda Financiera), que es “el que paga los retiros al personal militar”, hasta hace tres o cuatro meses “tenía una deuda de cerca de 300.000 millones de pesos”.

“Hay un deterioro importante de todo lo que significa la vida diaria y cotidiana del personal militar” agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

“El gobierno tiene un discurso que reivindica y trata de empatizar con las Fuerzas Armadas, pero poco ha hecho para mejorar la performance y la calidad de vida del personal militar y el equipamiento de las fuerzas”, finalizó Rossi.