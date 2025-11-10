Milei mejora en las encuestas y recupera imagen positiva tras su triunfo electoral

La imagen de Javier Milei registró una recuperación significativa luego de las elecciones legislativas. Tras varios meses de caída, los sondeos indican que el presidente vuelve a ganar apoyo en amplios sectores sociales, mientras su imagen negativa empieza a descender, aunque todavía predomina por poco.

El resultado electoral, con victoria a nivel nacional —incluida la provincia de Buenos Aires—, reforzó la percepción de liderazgo y reactivó el optimismo sobre la gestión. De acuerdo con las encuestas, mejoraron tanto las expectativas económicas como la evaluación general del Gobierno.

Un repunte medido

Según un estudio de la consultora Opina Argentina, realizado entre el 1° y el 4 de noviembre, la imagen positiva del presidente subió ocho puntos, hasta el 48%, mientras que la negativa cayó al 52%. En el ranking general, Patricia Bullrich se ubica con 47%, seguida por Mauricio Macri (45%), Luis Caputo (42%) y Axel Kicillof (41%).

El mismo trabajo revela que el 42% de los consultados cree que la Argentina está mejor que hace un año, contra el 34% de octubre. En tanto, los que opinan que la situación empeoró bajaron del 55% al 48%. El repunte se siente especialmente entre los jóvenes de 16 a 29 años, donde el 63% valora positivamente al presidente.

Además, el 45% de los encuestados se declara seguidor de Milei, frente al 36% del mes anterior. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 54% justifica su voto en la esperanza de mejoras futuras, mientras que el 24% lo hizo por la promesa de reducir la inflación.

La mirada de las consultoras

Otra encuesta, elaborada por Opinaia, indagó en las razones detrás del triunfo libertario y cómo se proyectaría Milei en una elección presidencial hipotética. Según el relevamiento, el mandatario encabeza con el 34% de intención de voto, seguido por Sergio Massa (25%), Juan Schiaretti (9%), Patricia Bullrich (7%) y Myriam Bregman (7%), con un 18% de indecisos.

El estudio destaca que la ventaja de Milei se explica por una combinación de factores: el desencanto con el sistema político tradicional, la promesa de un cambio drástico y su condición de outsider. Una parte del electorado lo apoya por representar una ruptura con los partidos tradicionales, mientras otro segmento lo elige por temor a retroceder al pasado político.

Economía y rumbo, los factores clave

Los analistas advierten que el liderazgo del presidente no es inamovible. Su desempeño futuro dependerá de variables sensibles como la inflación, el desempleo y la percepción del rumbo económico.

Entre las principales preocupaciones ciudadanas se mantienen la situación económica, la inseguridad, el acceso a los servicios públicos y la confianza institucional. La forma en que el Gobierno logre gestionar esos frentes definirá si este repunte en la imagen se consolida o se diluye.

En lo inmediato, el clima político posterior a las legislativas muestra un Milei fortalecido, pero ante un escenario aún volátil. La sociedad le otorga crédito, aunque el capital político dependerá de resultados concretos y señales de estabilidad en los próximos meses.