Javier Milei confirmó que asistirá a la Argentina Week en Nueva York

El presidente Javier Milei confirmó que en marzo de 2026 participará de la “Argentina Week en Nueva York”, un encuentro que definió como una oportunidad estratégica para presentar al mundo el proceso de transformación económica del país.

En un mensaje publicado en X, el mandatario celebró la iniciativa comentando lo siguiente: “Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre. ¡MAGA!".

El evento, organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, se realizará del 9 al 11 de marzo de 2026 y reunirá a funcionarios de gobierno, ejecutivos de bancos globales, fondos de inversión y empresas de sectores clave como energía, minería, tecnología, infraestructura e industria. También colaboran en la organización JP Morgan, Bank of America y Kaszek.

Un hito argentino en Manhattan

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford destacó que se trata de un encuentro “de altísimo nivel” y afirmó que llega en un momento “histórico e inédito” en la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, marcado por la confianza y el crecimiento de las oportunidades de inversión.

En su cuenta de X, el embajador definió al evento como "un encuentro de altísimo nivel que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten —o evalúan invertir— en nuestro país".

"Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei", cerró el embajador.

Por su parte, el Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, también celebró la noticia en su cuenta de X: "Contaremos con la presencia de nuestro Presidente y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece nuestro país".

Un nuevo viaje por Estados Unidos

El Presidente, que tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional, viajará el mes próximo a Washington para asistir, el 5 de diciembre, al sorteo del Mundial 2026, que se desarrollará en ese país, Canadá y México. El sorteo se desarrollará en el Centro Kennedy, donde también estará presente el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por lo que se descuenta una nueva foto allí de ambos líderes.

Aunque no está confirmado, durante su estadía en esta capital -informada por funcionarios de la Casa Rosada- podría firmar junto a Trump el acuerdo comercial y de inversiones anunciado con el país americano.