La Casa Rosada da por descontado que habrá convocatoria a extraordinarias

El gobierno de Javier Milei da por descontado el llamado a extraordinarias luego del recambio legislativo que se dará el próximo 10 de diciembre tanto en la Cámara de Diputado como en el Senado.

Con el principal objetivo centrado en la reforma laboral, la Casa Rosada buscará también debatir la reforma tributaria, la Ley de Presupuesto 2026 y la denominada “Ley Hojarasca”. La reforma previsional podría esperar sobre todo porque para implementar cambios se requeriría tanto modificaciones en la modalidad de contratación como en la estructura tributaria. Ambas modificaciones tienen impacto en el esquema previsional.

En las últimas horas, volvió a circular un proyecto de reforma laboral que presentó la diputada Romina Diez en 2024. Sin embargo, en la Casa Rosada explican que el anteproyecto es el que está trabajando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con el Secretario de Trabajo, Julio Cordero discutiéndolo en el marco del Consejo de Mayo junto con representantes del Congreso, de los gobernadores, de los empresarios y de los gremios.

En el proyecto que se está consensuando en el marco del Consejo de Mayo, se trabaja sobre ejes que contengan “paritarias por empresas” y “salario dinámico por mérito” además de negociaciones salariales que incluyan “la sostenibilidad económica de las empresas”.

En esa línea se busca avanzar en un “salario dinámico por mérito y productividad, es uno de los ejes centrales para modernizar las relaciones laborales” además de “incorporar criterios objetivos de rendimiento”. Parte de estos objetivos tienen que ver con desindexar el salario y restarle presión inflacionaria a la economía.

Además, la reforma laboral del poder Ejecutivo contempla “digitalización de los procesos de registro”; “eliminación de trabas burocráticas”; “libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte”; “Implementación de bancos de horas”; “estos temas formarían parte de la reforma laboral y podrían discutirse dentro de los convenios colectivos”, entre otros puntos.

La Ley de Presupuesto 2026 será otro de los puntos que generará tensión. En la oposición tienen trazado un cronograma que contempla la firma de un dictamen el próximo 4 de noviembre. En el oficialismo entienden que dicha posibilidad quedó sin sustento político luego del 41% de votos que cosechó La Libertad Avanza a nivel nacional el domingo pasado. Los libertarios pretenden tratar la ley de leyes con la nueva composición de ambas cámaras.

En los pasillos de la Casa Rosada señalan que el mensaje que ha dado el Presidente luego de sólido triunfo en 15 provincias es de “magnanimidad” y que pretenden juntar las voluntades para impulsar las reformas, aunque todavía no hay fecha para convocatoria a gobernadores.

Mientras tanto, Martín Menem, uno de los ganadores de la jornada del domingo, busca alcanzar acuerdos con los bloques dialoguistas, secundado por Eduardo “Lule” Menem quien, tras éxito electoral, se dejó ver nuevamente en los corredores de la Casa de Gobierno.