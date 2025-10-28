A 48 horas de la elección, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, analizó el nuevo escenario del Gobierno y afirmó que el oficialismo buscará avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei llama "de segunda generación".

En diálogo con Radio Mitre, Menem también habló de las tensiones internas en La Libertad Avanza. Ante la pregunta específica sobre si mantiene un conflicto personal con el asesor presidencial Santiago Caputo, describió la situación como "diferentes puntos de vista en cuanto a la misma realidad", situaciones puntuales que representan "diferencias de criterio". Consideró que esos desacuerdos "salieron a cielo abierto" y lo lamentó: "Son cosas a corregir".

El oficialismo buscará las reformas laboral y tributaria desde diciembre

Martín Menem confirmó que el Gobierno buscará impulsar las reformas laboral y tributaria a partir del próximo 10 de diciembre. Aclaró que no tiene todavía el texto oficial de los proyectos de ley, pero brindó los lineamientos generales, orientados hacia una "mayor flexibilización".

El diputado explicó que la motivación central de la reforma es el costo de los despidos. Sostuvo que cuando se mantiene cerrada "la puerta de salida" del empleo por costos de indemnizaciones, se cierra "la puerta de entrada" al empleo. Menem argumentó que existe una "carga laboral fenomenal" y que hay "mucho estado" y "mucho sindicalismo" que se interponen entre el empleador y el empleado. Afirmó que si desde el año 2011 se mantiene la misma cantidad de gente registrada hasta 2024 o 2025, es porque se hace algo mal.

Menem, quien tiene una pyme que emplea setenta personas, sostuvo que el foco de la reforma "va por el costo sobre todo". Explicó que reducir estos costos dará mayor agilidad, y argumentó: "Dos juicios laborales hoy se pueden llevar puesta una empresa". Afirmó que estas cuestiones afectan la posibilidad de contratar más mano de obra, y llevan a los empresarios y emprendedores a decidir trabajar el doble en lugar de tomar una persona.

El presidente de la Cámara de Diputados se mostró confiado en que existe un "amplio consenso como para poder avanzar" con las reformas, y que se llegará al número de votos necesario para su aprobación.

Martín Menem se presentó como "bilardista" para hablar de su relación con Santiago Caputo

Menem usó una metáfora deportiva para referirse a las internas políticas de La Libertad Avanza. "Como en un equipo de fútbol, en el vestuario discutimos todo, pero salimos a jugar hacia afuera todos tratando de hacerle goles al otro equipo", dijo.

Resumió su postura citando a Carlos Salvador Bilardo, el director técnico de la selección argentina que ganó el Mundial de 1986: "Adentro del vestuario todo, pero afuera le tenemos que hacer los goles a los chicos que no tomaron la leche con nosotros ese día". Señaló que la elección resultó exitosa, pero que ahora es momento de replantear decisiones y evitar "estos ruidos".

