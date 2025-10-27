El triunfo libertario de Karina Milei frena la embestida de Caputo y prolonga internas en el Gabinete

El búnker de La Libertad Avanza en la noche del domingo brindó una imagen: al llegar, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos se fundió en un abrazo con los Menem (Martín y Eduardo “Lule”).

La postal explicó algo más que la satisfacción por el triunfo (inesperado incluso para los propios) en la mayoría del país. Fue la satisfacción que el ala karinista experimentó luego de la derrota del 7 de septiembre en territorio bonaerense y tras las furiosas críticas que cayeron sobre el armador Sebastián Pareja y los Menem.

En algunos despachos de la Casa Rosada reconocen que “Karina” Milei fue la gran “ganadora” de la noche. En otros, intentan relativizar ese capital y agregan que el rol del asesor Santiago Caputo como estratega de la campaña fue clave.

Como sea, el triunfo de LLA ayer a nivel país sumando 64 bancas en la Cámara de Diputados y alcanzado un bloque de 20 senadores frena (al menos de manera momentánea) la embestida que el asesor Caputo venía realizando. Al mismo tiempo prolonga las tensiones y la interna hacia del Gobierno y del Gabinete.

En una entrevista hoy en A24, el presidente Milei dijo que en “el Triángulo de Hierro” "no habrá cambios"; "Ellos son los arquitectos de este proceso", ratificó.

El asesor con despacho en el primer piso venía desplegando un fuerte operativo para ocupar lugares de mayor relevancia en el Gabinete, con el lobista Barry Bennett y el apoyo de terminales trumpistas, y hasta llegó a sonar como jefe de Gabinete.

El propio Milei dijo días atrás que podría ocupar un cargo, aunque nunca dio mayores precisiones. Con todo, Milei no parece dispuesto a zanjar las diferencias internas.

Pese a ello, un dato grafica el estado de ánimo: el tándem que Caputo conformó con Cristian Ritondo para desgastar a Martín Menem y apropiarse como la presidencia de la Cámara baja, quedó debilitado.

Otro dato: hoy parece alejarse la posibilidad de que Caputo o alguien cercano a él ocupe la jefatura de Gabinete de Ministros. Lejos de eso, crecen las versiones de que sería Manuel Adorni el próximo reemplazo. Uno de los motivos claves para dicho movimiento sería que usualmente los jefes de Gabinete oficiaron de voceros del Gobierno. ¿Una manera de prolongar la vocería?

En ese equilibrio interno y tensión que el Presidente no estaría dispuesto a disipar una persona de Caputo ocuparía el ministerio del Interior.

Un recambio que obligaría a mover a Francos y a Lisandro Catalán, dos hombres que exhiben hoy el mérito de la implementación de la Boleta Unica de Papel. Milei fue ambiguo respecto a Francos, aunque ponderó su aporte.

También está prácticamente descartado que Sebastián Amerio reemplace a Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia. Amerio, es el brazo judicial de Caputo. El sólido triunfo violeta del domingo no evita los desaguisados en las filas libertarias. A Cúneo se lo vio festejando en el búnker el domingo y pese a haber dicho que renunciaría tras las elecciones, hoy ese movimiento quedó suspendido.

El Presidente sostuvo hoy que tiene “tiempo” para avanzar en los cambios en el Gabinete. Que tiene definido el nombre del reemplazo de Seguridad, lo que descarta la fusión con Justicia. Todo indica que será Alejandra Monteoliva, la número 2 de Patricia Bullrich.

La silla del ministerio Defensa aguarda la conversación que el Presidente tenga con Luis Petri.

El Canciller Pablo Quirno comienza hoy a cumplir funciones pese a no haber sido designado a través del Boletín Oficial, ni a haber jurado. A Gerardo Werthein Milei le agradeció específicamente en su discurso del domingo, pese a que el acuerdo comercial con la administración de Donald Trump nunca fue anunciado.