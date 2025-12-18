El Gobierno lanzó la licitación para la Vía Navegable Troncal con apertura de sobres en febrero de 2026

El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación para la concesión y modernización de la Vía Navegable Troncal (VNT), una infraestructura central para el comercio exterior argentino. La apertura de sobres quedó fijada para el 27 de febrero de 2026 a las 13, mientras que los pliegos ya se encuentran disponibles en la plataforma digital Contrat.ar, utilizada para los procesos de concesión del Estado.

El proceso licitatorio incluye una etapa previa de revisión y ajustes a partir de observaciones técnicas, ambientales y operativas. Ese mecanismo fue habilitado por la Resolución Nº 61, emitida a comienzos de diciembre, y permitió durante diez días la presentación de aportes por parte de empresas especializadas, cámaras del sector, asociaciones civiles y particulares.

Según pudo reconstruirse, se recibieron alrededor de 40 presentaciones, cuyo análisis derivó en modificaciones sustantivas al esquema original. Entre los principales cambios acordados con las cámaras empresarias figuran la reducción de la tarifa mínima, una reformulación del plan económico-financiero, ajustes en la cláusula de estabilidad tributaria y revisiones en distintos anexos contractuales.

También se introdujeron mejoras técnicas vinculadas al dragado, el balizamiento, las batimetrías y el diseño de buques, además de una actualización en los plazos de renovación de boyas, con impacto directo en la operatividad y seguridad de la hidrovía.

Una obra clave para la competitividad

La licitación apunta a renovar una infraestructura considerada estratégica para la economía nacional, ya que la Vía Navegable Troncal concentra más del 80% del comercio exterior argentino y cumple un rol fundamental en la reducción de los costos logísticos. Su funcionamiento eficiente es determinante tanto para exportadores como para productores locales.

Además, la hidrovía es una arteria vital para el comercio regional, ya que conecta a la Argentina con Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y Bolivia, consolidando su relevancia a nivel sudamericano.

El diseño del proceso surgió de un trabajo conjunto entre el Estado nacional, el sector privado, las provincias y los usuarios del sistema, a través de instancias formales como las Mesas de Diálogo Interjurisdiccional y la audiencia pública ambiental, con el objetivo de dotar a la concesión de previsibilidad y consenso.

El llamado a licitación cuenta además con respaldo técnico internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que validó la transparencia del procedimiento y señaló que al menos ocho grandes empresas internacionales estarían en condiciones de competir.

El nuevo concesionario deberá ejecutar obras largamente postergadas, reclamadas desde hace años por el sector agroexportador, industrial y logístico, orientadas a mejorar la capacidad y eficiencia de la vía navegable.

El esquema elegido será el de riesgo empresario, sin aval del Estado ni impacto fiscal: la inversión necesaria para modernizar la hidrovía quedará a cargo del sector privado, sin costo para los contribuyentes.

